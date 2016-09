Nobu Hotel Miami Beach präsentiert Website und nimmt ab jetzt Reservierungen entgegen

(ots) - Das Nobu Hotel Miami Beach

freut sich, seine Website vorstellen zu können, und nimmt ab jetzt

Reservierungen für Aufenthalte ab dem 16. September 2016 entgegen.

Gäste können die Website nutzen, um Reservierungen zu tätigen und die

exklusiven Gästezimmer und einzigartige Ausstattung des Retreats zu

erkunden.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160823/400588



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160823/400589LOGO



Hinter der Vision dieses Flaggschiff-Hotels mit einer für diesen

Herbst geplanten Soft-Opening-Phase stehen der renommierte Chefkoch

Nobu Matsuhisa, Oscar-Preisträger Robert De Niro, Hollywood-Produzent

Meir Teper und der australische Geschäftsmagnat James Packer. "Ich

habe mich seit der Eröffnung meines Restaurants in Miami Beach vor 16

Jahren mit dieser Stadt und ihren Menschen verbunden gefühlt. Mit

dem Nobu Hotel habe ich nun wirklich das Gefühl, hier ein neuen

Zuhauses zu haben". - Chefkoch Nobu



Zum Nobu Hotel gehören das weltberühmte japanische Restaurant Nobu

Miami, Helene Hendersons Malibu Farm und die im Morris Lapidus Tower

des Eden Roc, einem der Wahrzeichen von Miami Beach, gelegenen Zimmer

und Suiten.



Das vom Architekten David Rockwell entworfene Anwesen ermöglicht

den Gästen ein abwechslungsreiches Luxus-Erlebnis mit Nobu-Komfort,

und ist zugleich eine Hommage an das ehrwürdige Erbe des Eden Roc.

Die 206 geräumigen Zimmer und Suiten des Hotels bieten atemberaubende

Ausblicke auf Ozean und Intracoastal und ein von japanischer

Architektur und der Lage des Hotels direkt am Meer inspiriertes

Design, das an ein modernes japanisches Strandhaus erinnert.

Sämtliche Zimmer und Suiten verfügen über eigene Bars, ein exklusives

Speise- und Getränkeangebot, Badutensilien von Nature Bissé aus

Barcelona, maßgefertigte Nobu-Matratzen und Bettwäsche von Fili



d'Oro.



Die 35 Luxus-Suiten sind mit ihrer eleganten, mit Teak

akzentuierten Möblierung Sinnbild von Ruhe und Entspannung. Drei

Penthouse-Suiten bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meer und

2.400 Quadratfuß an eleganter Einrichtung für Gäste, die nach einer

Luxus-Unterkunft oder dem idealen Ort für eine exquisite

Veranstaltung suchen.



Zentrum dieses perfekten Hotels für Feinschmecker ist das Nobu

Miami. Das Restaurant mit großzügig gebautem Speisesaal serviert

seine Genre-definierende Kochkunst einer großen Fangemeinde von

internationalen Trendsettern und Anhängern. Außerdem im Angebot ist

ein verlockendes, speziell für das Nobu Hotel Miami Beach gestaltetes

und rund um die Uhr verfügbares Zimmerservice-Menü. Die Gäste des

Nobu werden in Kürze auch exklusiven Zugang zu einem privaten

Nobu-Pool mit weitläufigem Blick auf das Meer und den Strand mit Nobu

Pool-Service und Speisekarte haben.



Als Ergänzung zum hochkarätigen kulinarischen Nobu-Erlebnis kommt

die Malibu Farm der aus Schweden stammenden Küchenchefin Helene

Henderson, die mit ihrem ersten Ostküsten-Standort den Essbereich des

Hotels direkt am Ozean zieren wird. Helenes Ernährungsphilosophie -

"frisch, bio, lokal" - ist schlicht. Sie verwendet nur die besten

Zutaten und diese möglichst wenig modifiziert. Die Malibu Farm im

Nobu Hotel Miami Beach wird die Produkte von Bauernhöfen und Märkten

in der Gegend beziehen und diese lokalen Einflüsse mit Helenes

kalifornischer Heimat verbinden.



Reservierungen werden unter NobuEdenRoc.com

(http://www.nobuedenroc.com/default-en.html) oder telefonisch unter

(305) 531-0000 entgegengenommen.



Informationen zum Nobu Hotel Miami Beach



Das Nobu Hotel Miami Beach ist ab Herbst 2016 im Eden Roc Miami

Beach zu finden, dem legendären und nach einer umfassenden

Multi-Millionen-Dollar-Renovierung und Restaurierung unter Führung

des Architekten David Rockwell neu belebten Morris Lapidus-Gebäude.

Die Eröffnung des Hotels ist Teil der Transformation des Eden Roc

Miami Beach zu einem Luxus-Erlebnis, zu dem das Nobu Hotel und

bereits jetzt das Nobu Miami gehört, der vielgeliebte Miami-Standort

des globalen Nobu-Restaurant-Imperiums. Starkoch Nobu,

Schauspielerlegende Robert De Niro, Hollywood-Produzent Meir Teper

und der australische Geschäftsmagnat James Packer haben ihre Vision

des Nobu Hotel Miami Beach wahrgemacht, das über 206 Gästezimmer

verfügt, davon 163 Doppelzimmer mit King- und Queensize-Betten, 36

Junior Suiten und 4 Suiten mit einem Schlafzimmer und Blick auf

Ozean, Pool und Intracoastal, 3 Penthouse-Suiten und 4

Penthouse-Veranstaltungsflächen; Nobu Miami und Nobu Lobby Lounge;

Speise- und Getränke-Zimmerservice des Nobu Miami rund um die Uhr;

hochmoderne Spa- und Fitness-Einrichtungen auf einer Fläche von

22.000 Quadratfuß; mehr als 70.000 Quadratfuß an stilvollen Tagungs-

und Veranstaltungsflächen; innovative Menüs für Bankett und Catering;

vier luxuriöse Pools, darunter ein exklusiver Nobu Hotel Miami

Beach-Pool; und das gefeierte "vom Hof bis auf den Tisch"

(Farm-to-fork) Restaurant-Konzept von Malibu Farm, das im November

2016 vorgestellt wird.



Das Nobu Hotel Miami Beach ist das neueste Hotel der Marke Nobu.

Es gesellt sich zum bereits eröffneten Nobu Hotel Caesars Palace und

dem Nobu Hotel City of Dreams in Manila und ist der wachsenden Nobu

Hotel Collection zugeordnet. Das Nobu Hotel Miami Beach steht für die

gleichen Grundprinzipien wie die Nobu-Restaurants: die perfekte

Balance aus Luxus, Abwechslungsreichtum, Handwerkskunst und

Schauplatz. www.nobuhotels.com/Eden-Roc-Nobu-Hotel







