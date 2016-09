Withania ist begeistert von natürlicher Frischekosmetik

(firmenpresse) - Berlin, 20. September 2016 – Eine vegane Anti-Aging-Kosmetik, die frische und natürliche Inhaltsstoffe enthält, frei von chemischen Zusätzen und Duftstoffen ist und zudem noch mit einem nachhaltigen Verpackungssystem daherkommt, ist genau das Richtige für die Leser des Anti-Aging-Magazin, die an einem bewussten und aktiven Lebensstil interessiert sind – dies findet das online Portal in seinem Artikel "Kosmetik und Vitalstoffe – natürlich, frisch, nachhaltig".



Die Kosmetik von RINGANA ist frei von chemischen Zusätzen wie z. B. Mineralöl, Paraffin und Formaldehyd und besteht zu 100% aus frischen Zutaten. Damit ist RINGANA der einzige Hersteller in Europa, der sogenannte Frischekosmetik produziert und vertreibt. Seit über 20 Jahren schöpft RINGANA sein Wissen aus modernen wissenschaftlichen und traditionellen Lehren über die Wirkungskräfte der Natur.



„Kosmetik aus frischen Inhaltsstoffen, nachhaltig produziert und darüber hinaus anwendbar für Mann und Frau, weil konsequent auf chemische Duftstoffe verzichtet wird; das hat uns neugierig gemacht“, sagen die Redakteure des Anti-Aging-Magazin Jan Kunde und Rita Baxmann. „Wir haben die Produkte kurzerhand selbst getestet und waren wirklich beeindruckt wie angenehm gepflegt und entspannt sich Haut und Haar anfühlten. Das hat uns überzeugt.“



Die Frischekosmetik kommt ganz ohne Konservierungsstoffe aus und hat deshalb ein Ablaufdatum – ein wichtiger Qualitätspunkt speziell für Allergiker. Aufgrund des Verpackungssystems und des Frischekonzeptes wurde RINGANA mit dem Österreichischen Klimaschutzpreis 2015 ausgezeichnet.



http://www.anti-aging-magazin.de/schoenheit-wellness/haut/840-kosmetik-vitalstoffe-frisch-natuerlich-nachhaltig.html



Die Withania GmbH informiert und vernetzt alle Partner rund um das Thema Anti Aging und vertreibt hochwertige Produkte und Dienstleistungen. Um diesen ganzheitlichen Ansatz zu leben, wurde die Withania GmbH im Sommer 2014 von Dr. Rita Baxmann und Dr. Jan Kunde in Berlin gegründet. Die deutsche Metropole ist ein idealer Standort, um das Wissen aus Lehre und Forschung bestmöglich zu nutzen und innovative Produktideen und eine anerkannte Expertise rund um das Thema Anti Aging zu bündeln. Namensgeberin ist Withania somnifera – die wichtigste Pflanze in der ayurvedischen Anti Aging Lehre. Diese steht sinnbildlich für das ganzheitliche Geschäftsmodell: Neben dem Online Portal Anti-Aging-Magazin.de gehören u.a. die Marken Anti Aging Coach® und Anti Aging Brot®. Zusätzliche Informationen unter www.withania.de.



