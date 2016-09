Fleetmatics baut seine Präsenz in Südeuropa durch die Übernahme von Inosat aus

(ots) - Fleetmatics Group PLC (NYSE:

FLTX), ein weltweit führender Anbieter von Software-as-a-Service

(SaaS) für mobile Arbeitskräfte in Dienstleistungsunternehmen aller

Größen, kündigte heute die Übernahme von Inosat - Consultoria

Informática, S.A. an, eines SaaS-Anbieters von

Flottenmanagementlösungen in Portugal. Inosat hat seinen Firmensitz

in Lissabon und erweitert die bestehende Basis von Fleetmatics um ca.

50.000 verwaltete Fahrzeuge. Die Konditionen der am 1. September 2016

abgeschlossenen Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150220/176914LOGO



"Fleetmatics gewinnt durch die Marktführerschaft Inosats in

Portugal nennenswerte Vorteile, wo das Unternehmen einen führende

Marke entwickelt hat und über eine starke Kundenbasis verfügt", sagte

Jim Travers, CEO und Verwaltungsratsvorsitzender von Fleetmatics "Mit

Inosat ist Fleetmatics außerdem hervorragend für die Expansion in

anliegende Länder, wie Spanien, und in neue Gebiete in Südamerika

positioniert, wo sich Inosat im Aufbaustadium befindet."



Die iberische Halbinsel besteht aus Portugal und Spanien und ist

gemäß dem führenden Branchenanalyseunternehmen, Berg Insight, mit

mehr als 6 Millionen Nutzfahrzeugen der zweitgrößte Markt für

Flottenmanagementlösungen in Westeuropa[1]. Des Weiteren ist der

Markt für Flottenmanagementlösungen in dieser Region im Vergleich zu

andern wichtigen europäischen Märkten noch nicht ausgereift, sodass

nennenswerte Wachstumschancen bestehen.



Alle Mitarbeitenden von Inosat haben sich dem Team von Fleetmatics

angeschlossen und werden den Umsatz von Inosats bestehender

Flottenmanagementlösung zusätzlich zu Fleetmatics REVEAL(TM) weiter

ausbauen und unterstützen. Beide Produkte sind Fahrzeugverfolgungs-

und Business Intelligence-Lösungen der Weltklasse, die entwickelt



wurden, um Kosteneinsparungen zu erzielen und die Produktivität

praktisch aller mobilen Arbeitskräfte zu steigern.



"Die Kombination unserer Erfolge und Erfahrung in Portugal mit der

weltweiten Präsenz von Fleetmatics ist unwahrscheinlich überzeugend",

sagten Jorge Carrilho und Tiago Borges, Mitgründer von Inosat, die in

Zukunft Fleetmatics in Portugal leiten werden. "Wir haben eine

einheitliche Vision davon, wie wir unseren Kunden am besten dienen

können und planen gemeinsam, mobilen Arbeitskräften unübertroffene

Lösungen für Zeit- und Kosteneinsparungen zu bieten."



Über Fleetmatics Group PLC:



Die Fleetmatics Group PLC (NYSE: FLTX) ist ein weltweit führender

Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS) für mobile Arbeitskräfte in

Dienstleistungsunternehmen aller Größen. Unsere Lösungen ermöglichen

Unternehmen, die Herausforderungen der örtlichen Fuhrparkverwaltung

zu erfüllen und die Produktivität ihrer mobilen Arbeitskräfte zu

verbessern, indem praxisrelevante Geschäftsinformationen aus

aktuellen und historischen Fahrzeug- und Fahrerdaten extrahiert

werden. Die intuitiven, kostengünstigen und webbasierten Lösungen der

Fleetmatics Group zeigen Fuhrparkbetreibern Fahrzeugstandort,

Treibstoffverbrauch, Geschwindigkeit und Kilometerstand sowie andere

Informationen über ihre mobilen Arbeitskräfte an. Damit können

Betriebs- und Kapitalkosten gesenkt und die Umsätze gesteigert

werden. Ein integriertes Managementprodukt für mobile Arbeitskräfte

mit umfassendem Funktionsspektrum bietet zusätzliche

Effizienzvorteile bei der Auftragsverwaltung: die Arbeitskräfte im

Außendienst werden unterstützt und die Auftragsdurchführung, von der

Angebotserstellung bis zur Bezahlung, wird beschleunigt. Zum Stichtag

30. Juni 2016 unterstützte Fleetmatics weltweit ca. 38.000 Kunden mit

ca. 757.000 Fahrzeugen im Abonnement. Weitere Informationen über

Fleetmatics finden Sie auf www.fleetmatics.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält Aussagen die "zukunftsgerichtete

Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von

1995 sind, darunter Aussagen über den Ausbau unserer

Führungsposition, die Erweiterung unserer internationalen Präsenz und

unsere Fähigkeit, weiterhin Produkte zu entwickeln, die zu

Kosteneinsparungen führen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen

zählen unter anderem: Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten sowie

andere Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind und

die sich nicht auf historische Fakten und Aussagen beziehen.

Derartige Aussagen sind an Begriffen wie "erwartet", "antizipiert",

"beabsichtigt", "plant", "glaubt", "strebt", "schätzt" oder Begriffen

mit ähnlicher Bedeutung zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen spiegeln unsere derzeitigen Vorstellungen von Plänen,

Strategien und Perspektiven wider, die sich auf uns derzeit

verfügbare Informationen und auf von uns gemachte Annahmen stützen.

Obwohl wir der Meinung sind, dass unsere Pläne, Absichten,

Erwartungen, Strategien und Perspektiven, die in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen dargestellt oder vorgeschlagen werde,

durchaus angemessen sind, können wir nicht garantieren, dass diese

Pläne, Absichten, Erwartungen oder Strategien auch umgesetzt oder

erfüllt werden. Des Weiteren können die tatsächlichen Ergebnisse

nennenswert von den, in zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten

abweichen und sie werden von einer Reihe von Risikofaktoren

beeinflusst, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, darunter, ohne

sich darauf zu beschränken, Risiken in Zusammenhang mit unserer

Fähigkeit, die Transaktion mit Verizon erfolgreich abzuschließen;

unsere Fähigkeit effektiv und effizient Kunden anzuziehen, zu halten

und an diese Kunden zu verkaufen; unsere Fähigkeit, in einem sehr

fragmentierten Markt konkurrenzfähig zu bleiben und die mit künftigen

Wettbewerbern verbundenen Risiken, die sich aus künftigen Übernahmen

oder in anderer Form entwickeln; unsere Fähigkeit, die Umsätze bei

bestehenden Kunden zu halten und zu steigern; unsere Fähigkeit,

Kunden auf einer kosteneffizienten Basis zu gewinnen; unsere

Abhängigkeit von Unternehmenskunden und der Erneuerung ihrer Verträge

mit uns; unsere Abhängigkeit vom Programm zur Generierung von

Verkaufskontakten; unsere Fähigkeit, Akquisitionen erfolgreich

abzuschließen und zu integrieren; Erwartungen hinsichtlich der

großflächigen Annahme von Flottenmanagementlösungen; unsere

Fähigkeit, den Verkauf unserer Produkte mithilfe unseres Modells zur

Generierung von Verkaufskontakten und Umsatzgenerierung auf neue

geografische Gebiete auszuweiten; die Auswirkungen von

Wechselkursfluktuationen; unsere Fähigkeit, unsere Produkte über

indirekte Umsatzkanäle zu integrieren und zu verkaufen; unsere

Fähigkeit, unser Softwareangebot auf einem hohen Leistungsniveau zu

halten; unsere Fähigkeit, mit den schnellen und erforderlichen

technologischen Veränderungen zur Aufrechterhaltung der

Konkurrenzfähigkeit in unserer Branche Schritt zu halten: unsere

Fähigkeit, neue Kunden auf neue Technologien zu migrieren; die

Auswirkungen eines widrigen wirtschaftlichen Umfeldes auf die

Informationstechnologieinvestitionen unseren Zielkunden; das Inkasso

unserer Forderungen sowie andere Risiken, die im Abschnitt "Risk

Factors" des vom Unternehmen bei der SEC auf Formular 10-K für das am

31. Dezember 2015 geendete Jahr eingereichten Jahresberichts

dargestellt werden und die mit den nachfolgenden Quartalsberichten

auf Formular 10-Q und anderen von Fleetmatics eingereichten

Dokumenten aktualisiert wurden bzw. im Vollmachtformular auf Schedule

14A, das Fleetmatics bei der SEC im Rahmen der Übernahme von

Fleetmatics durch Verizon einreichen wird, aktualisiert werden. Wir

gehen keine Verpflichtung ein, die in diesem Dokument enthaltenen,

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, unabhängig davon, ob

neue Informationen zur Verfügung stehen oder sich künftige

Entwicklungen oder andere Faktoren abzeichnen.



[1] Quelle: Berg Insight "Fleet Management in Europe, Eleventh

Edition" (2016)



Öffentlichkeitsarbeit:

Juli Burda

Director of Public Relations

+1

847.378.4398

juli.burda(at)fleetmatics.com



Investorenbeziehungen:

Brian Norris

Vice President of Investor

Relations

+1 781.250.3829

brian.norris(at)fleetmatics.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

Fleetmatics Group PLC

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.09.2016 - 14:33

Sprache: Deutsch

News-ID 1401411

Anzahl Zeichen: 9093

Kontakt-Informationen:

Firma: Fleetmatics Group PLC

Stadt: Das Unternehmen erweitert seine weltweite Präsenz und setzt seine Expansion in Europa fort Dubl





Diese Pressemitteilung wurde bisher 59 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung