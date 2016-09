Chinas Blumenindustrie wächst stetig

Die größte Messe für Blumenzucht,

Gartenbau und Gärtnereiwesen in Asien, die 19. Hortiflorexpo IPM

Shanghai, findet vom 10. bis 12. Mai 2017 im Shanghai New

International Expo Center statt.

Co., Ltd. ausgerichtet.



Im Juli 2016 veröffentlichte das Landwirtschaftsministerium die

2015 Nationale Blumenstatistiken.



In 2015 betrug die Gesamtproduktionsfläche für Blumen in China

1.305.500 Hektar, ein Anstieg von 2,77% gegenüber 1.270.200 Hektar in

2014, als die Wachstumsrate etwas unter der von 2013 lag; die

Gesamtverkaufssumme beträgt 130,257 Milliarden Yuan, ein Anstieg von

1,81 % gegenüber 127,945 Milliarden Yuan in 2014, wobei die

Wachstumsrate mit 2,48% über dem Vorjahr liegt; die Exportsumme

beträgt 620 Millionen US-Dollar, fast identisch mit der des Vorjahrs.

In 2015 erzielte China stabile Blumenexporte, reibungslose

Blumenproduktion, sowie deutlich erhöhte Inlandsumsätze.



Provinzen mit Verkaufsbeträgen über zehn Milliarden Yuan (RMB) in

2015 waren Jiangsu, Zhejiang, Guangdong und Fujian. Blumenverkäufe in

Jiangsu standen an erster Stelle in ganz China, nämlich mit 17,926

Milliarden Yuan, einem Anstieg von 7,31% verglichen mit 2014, was die

Wachstumsrate für die Fläche bei weitem übersteigt.



Die 5 Spitzenprovinzen, nach Blumenexporten bewertet, sind

nacheinander Yunnan, Fujian, Jiangsu, Guangdong and Zhejiang. Der

Gesamtbetrag der 5 Provinzen für Blumenexporte ist 537 Millionen

US-Dollar, was 86,61% von Chinas Gesamtblumenexporten ausmacht.



Verkaufsbeträge von Chinas frisch geschnitten Blumenprodukten

betrugen in 2015 12,71 Milliarden Yuan, was einer Reduzierung von

6.08% gegenüber 13,534 Milliarden Yuan in 2014 entspricht. Die

Verkaufssummen von frisch geschnittenen Blumen, Blättern und Zweigen

betrugen 11,369 Milliarden Yuan, 0,694 Milliarden Yuan und 0,647



Milliarden Yuan.



Für eine genauere Betrachtung des chinesischen Marktes besucht man

am besten die Hortiflorexpo IPM Shanghai/Beijing. Sie wird vom

chinesischen Blumenverband CFA, dem einzigen nationalen Blumenverband

in China, organisiert und nächstes Jahr von Intex Shanghai Co., Ltd.

ausgerichtet. Sie findet jedes Jahr im Frühjahr abwechselnd in

Shanghai und Beijing statt und ist mittlerweile die Spitzenmesse für

Blumenzucht, Gartenbau und Gärtnereibau in Asien mit mehr als 700

Ausstellern aus über 30 Ländern und mehr als 30.000 Fachbesuchern.



