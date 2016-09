Huawei prägt Industrie-Cloud durch führende neue IKT, treibt Neuerfindungen der Branche voran

(ots) - Huawei hat auf der HUAWEI CONNECT

2016 (http://www.huawei.com/minisite/huaweiconnect2016/en/) eine

Reihe neuer Lösungen mit Accenture präsentiert und zugleich die

neusten Forschungsergebnisse zum branchenübergreifenden digitalen

Wandel vorgestellt, die in Zusammenarbeit mit Forrester erarbeitet

wurden.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160905/404045



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160905/404046



Huawei entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Partnern innovative

IKT-Lösungen für die digitale Welt von heute, die es Kunden weltweit

ermöglichen, die digitale Transformation voranzutreiben und sich an

die Spitze des Trends zu setzen. Durch den klaren Fokus, den es auf

kundenorientierte Lösungen und starke Partnerschaften legt, kann

Huawei seine Führungsrolle in der Branche weiter ausbauen und das

Wachstum seiner Enterprise Business Group (Enterprise BG)

vorantreiben.



Neue Chancen eröffnen durch branchenübergreifende Integration

neuer IKT



In seiner Grundsatzrede auf der HUAWEI CONNECT sagte Yan Lida,

Präsident der Huawei Enterprise BG: "Viele Industriebereiche auf der

ganzen Welt werden durch neue heranreifende digitale Technologien und

zunehmende Skaleneffekte auf den Kopf gestellt. Unternehmen, die sich

diesen Trend zu eigen machen und den digitalen Wandel durch neue

IKT-Lösungen vorantreiben, können sich potenziell einen

entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die Industrie-Cloud

ist ein geschäftsorientierter digitaler Wandel und weitaus mehr als

die schlichte Kombination aus Cloud und Industrie -- es handelt sich

vielmehr um die Integration von Technologien in den Geschäftsalltag.

Die Themen Datenerzeugung, -übermittlung und -analyse werden für

digitalisierte Unternehmen der Zukunft von entscheidender Bedeutung

sein. Diese Firmen benötigen eine IKT-Infrastruktur, die die



Cloud-Pipe-Device-Strategie sowie eine offene, flexible, agile und

sichere Plattform integriert. So können enge Partnerschaften

aufgebaut und umfangreiche Anwendungen entwickelt werden und es

entsteht ein innovatives, für alle Seiten vorteilhaftes Ökosystem,

das den digitalen Wandel von Unternehmen vorantreiben wird."



Während der Pressekonferenz mit dem Thema "Führende neue IKT,

Stütze des digitalen Wandels" sagte Diana Yuan, President der

Abteilung Marketing and Solutions Sales der Huawei Enterprise BG:

"Die Huawei Enterprise BG ist seit jeher kundenorientiert und

unterstützt den Geschäftserfolg der Kunden und treibt außerdem unser

eigenes starkes Wachstum innerhalb der Unternehmensgruppe voran. Mit

mehr als 400 Partnern weltweit, wie z. B. Accenture, SAP, General

Electric (GE), T-Systems, Hexagon, Honeywell, Infosys, Siemens und

Alston, liefert Huawei nun die führenden IKT-Technologien und

Plattformen, die die Cloud-Pipe-Device-Strategie integrieren und

Kunden dazu befähigen, neue Geschäftsmodelle zu erschließen sowie

ihre Agilität und Effizienz zu steigern. Um diesen Wandel zu

beschleunigen, hat Huawei weltweit zehn vernetzte Open Labs eröffnet,

die den schnellen Dialog über Geschäftsmodelle, Marktbedürfnisse und

Technologielösungen in verschiedenen Märkten vereinfachen. Wir sind

stolz darauf, dass unsere Strategien und Lösungen weltweit die

Anerkennung der Kunden finden."



Die Huawei Enterprise BG hat auf der HUAWEI CONNECT 2016 weitere

wichtige Ankündigungen gemacht.



Huawei hat ein Whitepaper mit dem Titel "Geschäfts- und

Technologieführerschaft im postdigitalen Zeitalter" veröffentlicht,

das vom weltweit führenden Marktforschungsunternehmen Forrester

erarbeitet wurde. Bei der Veröffentlichung sagte Nigel Fenwick, Vice

President und Chefanalyst von Forrester: "Technologieunternehmen, die

ihre Kunden in den Mittelpunkt stellen, werden die Unternehmen der

Zukunft sein. Firmen müssen ihre Geschäftsmodelle komplett

umkrempeln. Entscheidungsträger in Unternehmen müssen verstehen, dass

digitale Business-Ökosysteme die Treiber neuer Ertragsmodelle sind.

Unternehmen müssen ihren Service mit offenen APIs, kontinuierlichen

Innovationen und Cloud-Plattformen agiler machen. Darüber hinaus

müssen Unternehmen offene Plattformen für die Cloudifizierung ihrer

Kerngeschäftsprozesse, die Randdatenanalyse und technische Einblicke

bauen."



Die Zukunft gehört der Cloud, Business-Ökosysteme vereinfachen die

Cloudifizierung



Huawei und sein globaler strategischer Partner Accenture haben

gemeinsam eine Cloud-Lösung für Unternehmen herausgebracht. Zusammen

bieten sie verifizierte SAP- und Oracle-Lösungen, die auf der

FusionCloud-Lösung von Huawei basieren und für die Kernanwendungen

der globalen Unternehmenskunden einen ganzheitlichen Service bieten.

In den vergangenen zwei Jahren haben Experten von Huawei und

Accenture Seite an Seite zusammengearbeitet, um Cloud-Lösungen für

Unternehmen zu entwickeln, die den Kunden dabei helfen, große

Kapitalinvestitionen in der IT-Abteilung zu reduzieren und flexible

und anpassbare Systemanforderungen zu erfüllen.



Partnerschaften im Bereich Internet der Dinge ermöglichen

intelligentere und sichere Aufzugstechnik



Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Lux Research schätzt

das globale industrielle Internet der Dinge (IIoT) bis 2020 auf ein

Volumen von 151 Milliarden US-Dollar. Das IIoT beinhaltet

Maschinenparks und Industrieprodukte, ein typisches Beispiel dafür

ist das Internet of Elevators & Escalators (IoEE). Auf der HUAWEI

CONNECT 2016 verkündete Huawei eine erste Kooperation mit einem

weltweit führenden Hersteller von Aufzügen, um eine

Connected-Elevators-Lösung zu entwickeln, die offen, flexibel und

skalierbar ist. Diese Lösung unterstützt die einheitliche Vernetzung

und Steuerung der Millionen Aufzüge des Herstellers weltweit. Die

IoT-Technologie übermittelt die Betriebsdaten der Aufzüge in

Echtzeit, um eine Datensimulation der Aufzüge zu ermöglichen, die die

präventive Wartung durch eine cloudbasierte Big-Data-Analyse möglich

macht. Während die Sicherheit der Aufzüge erheblich verbessert wird,

können die Betriebskosten der Aufzüge deutlich gesenkt werden.



In der sich schnell wandelnden digitalen Welt wird Huawei mit

seinen wichtigsten Partnern weltweit umfangreich kooperieren, um ein

erfolgreiches Ökosystem aufzubauen. Huawei wird eng mit seinen Kunden

zusammenarbeiten, um einen digitalen Wandel voranzutreiben, der die

konkreten Bedürfnisse der Industrie erfüllt und eine besser vernetzte

Welt erschafft.



http://www.huawei.com







Pressekontakt:

Zhang Xin (Maggie)

Tel.: +86-755-89247562

E-Mail: zhangxin83(at)huawei.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

Huawei

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.09.2016 - 14:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1401421

Anzahl Zeichen: 7358

Kontakt-Informationen:

Firma: Huawei

Stadt: Schanghai





Diese Pressemitteilung wurde bisher 28 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung