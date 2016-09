Einrichtung eines gemeinsamen Forschungslabors von eMapgo und der Universität Xiamen für die Entwicklung von High-Definition-Karten

(ots) - eMapgo Technologies (Beijing) Co., Ltd.

(http://www.emapgo.com.cn/index.php?styleid=2) - einer der führenden

Anbieter für navigierbare digitale Karten in China - hat im August

2016 mit der Universität Xiamen ein gemeinsames Forschungslabor

eingerichtet, um sich an der Entwicklung von High-Definition-Karten

für zukünftiges autonomes Fahren zu beteiligen.



High-Definition-Karten bilden die Grundlage für autonomes Fahren

und werden voraussichtlich neue Wachstumsmöglichkeiten im künftigen

Markt schaffen. Daher wurden sie zu einem strategischen

Schlüsselfaktor für die führenden Akteure in der Wertschöpfungskette

der Branche.



Als führender Kartenanbieter in China, der auf 19 Jahre

professionelle Erfahrung mit der Herstellung navigierbarer digitaler

Karten blickt, hat eMapgo ein OEM-Geschäft mit über 20 inländischen

sowie internationalen Autoherstellern eingerichtet und bietet

Millionen Autobesitzern einen hochwertigen Service. Der Erfolg bei

der Forschung zu High-Definition-Karten ist für eMapgo entscheidend,

um auch im künftigen Markt weiterhin einen hochwertigen Service zu

bieten.



Durch die Partnerschaft mit der Universität Xiamen kann eMapgo

sich die erstklassigen Forschungstalente der Universität zu Nutze

machen. Die Universität wurde stets als eine der renommiertesten

Institutionen in China angesehen und ihre Fakultät für

Informationswissenschaften und Ingenieurwesen gilt als führende

Einrichtung für die Forschung von Punktwolkendaten und hat zahlreiche

Forschungsberichte veröffentlicht, die im Science Citation Index viel

zitiert werden.



Im gemeinsamen Labor von eMapgo und der Universität Xiamen trifft

Theorie auf Praxis. Die Einrichtung des gemeinsamen Labors birgt eine

Win-win-Situation für beide Parteien, da so der Fakultät bei der

Kommerzialisierung ihrer wissenschaftlichen und technologischen



Errungenschaften sowie beim Erweitern ihres Forschungsgebiets

geholfen wird. Auf der anderen Seite erhält eMapgo starke technische

Unterstützung und professionelle Talente der Xiamen University, um

seine Wettbewerbsfähigkeit im Bereich High-Definition-Karten zu

verbessern.



Anfang 2016 hat eMapgo begonnen, in die Forschung zu

High-Definition-Karten zu investieren und ist für zahlreiche

relevante Projekte Partnerschaften mit mehreren Autoherstellern sowie

führenden Akteuren der Branche eingegangen.



Die Einrichtung dieses gemeinsamen Labors wird zweifelsohne das

Forschungstempo auf diesem Gebiet beschleunigen sowie eMapgos

Produktionskapazitäten von High-Definition-Karten stärken.







