Mideasüberraschend kundenfreundliche Präsentation auf der IFA

(ots) - Midea (SZ:000333), seit Juli 2016 auch

unter den Fortune 500

(http://beta.fortune.com/global500/midea-group-481) gelistet, bietet

eines der umfangreichsten Sortimente in der Haushaltsgeräteindustrie.



Auf über 400 m² Ausstellungsfläche zeigt Midea bei der

diesjährigen IFA die neuesten Produkte und ermöglicht Besuchern, sich

aus erster Hand einen Eindruck von den überraschend

benutzerfreundlichen Produkten zu verschaffen.



Wie bei der ersten IFA-Präsentation im Jahre 2008 präsentiert

Midea auch dieses Jahr ihre Produktpalette an Raumklimageräten (HLK

für Unternehmen und Privatpersonen), Kühlschränken, Waschmaschinen

und Trocknern, Großküchengeräten, kleinen Küchengeräten,

Wasseraufbereitungslösungen, Bodenpflegeprodukten und Beleuchtung.



Midea sieht ein Zuhause als einen Ort, den man mit geliebten

Menschen teilt und an dem man schöne Erinnerungen sammelt. Daher

präsentiert sich der Firmenstand auf der IFA unter dem Motto "make

yourself at home" (zu deutsch: "Machen Sie es sich Zuhause bequem")

und erstrahlt in einem Design mit zwei ausgestreckten Armen, die

Besucher mit freudiger Umarmung willkommen heißen.



Heutzutage ist Midea nicht mehr nur ein Markenführer in China,

sondern auch der weltgrößte Hersteller von wichtigen Haushaltsgeräten

und die beste Marke der Welt, wenn es um Raumklimageräte,

Wasserkocher und Reiskocher geht.* Midea gewinnt jedes Jahr über 40

Auszeichnungen für Produktdesign auf verschiedenen weltweiten

Designwettbewerben wie reddot (http://red-dot.de/pd/online-exhibition

/?lang=de&c=0&a=0&y=2016&i=0&oes=Midea+), iF

(http://ifworlddesignguide.com/search?q=midea) und Good Design Award

(http://www.g-mark.org/award/search?from=&prizeCode=&keyword=midea).





Midea vertritt die Auffassung, dass Haushaltsgeräte im heutigen

Zeitalter mehr als nur Maschinen für bestimmte Aufgaben sind - sie

sollen mehr Zeit für die Familie übriglassen. Und mit diesem Gedanken

im Hinterkopf entwickelt Midea weiterhin zukunftsorientierte und

überraschend benutzerfreundliche Produkte.



Unter den überraschend benutzerfreundlichen Haushaltsgeräten von

Midea, die dieses Jahr auf der IFA vorgestellt werden, befinden sich

der äußerst energieeffiziente Geschirrspüler (WQP12-J7635L), der nur

7,5 l Wasser pro Ladung benötigt, der voll funktionsfähige kompakte

Dampfbackofen (TR934H5H-S00E00), der multifunktionale Mikrowellenofen

mit Touch-Steuerung (AC925EC3-SV0E00 und TC928A4A-SV0E00), der

ultra-leise intelligente DC-Ventilator mit bionischen Flüssigklingen

(FTS30-16BR), der sechsklingige Mixer (BL1192), der elektrische

Sensor-Schnellkochtopf (PHT5083XM), der von außen kalte Wasserkocher

(HE1703) und der 40 mm hohe Induktionskocher mit einzigartiger

magnetischer Spule und EvenHeat-Technologie (QHW2007).



Nähere Informationen zu den obigen Neuheiten finden Sie unter:



https://www.dropbox.com/s/3fh865hlmnqpmn8/Press%20Release%20-%20Mi

dea%20IFA2016%20-Appendix.pdf?dl=0



Über Midea



Das 1968 gegründete Unternehmen Midea (SZ:000333) ist ein

börsennotiertes Unternehmen, das seit Juli 2016 auf der Liste der

Fortune 500 (http://beta.fortune.com/global500/midea-group-481) steht

und eines der umfangreichsten Sortimente in der

Haushaltsgeräteindustrie bietet.



Midea spezialisiert sich auf Raumklimageräte (HLK für B2B und

B2C), Kühlschränke, Waschmaschinen und Trockner, Großküchengeräte,

kleine Küchengeräte, Geräte für die Wasseraufbereitung, Bodenpflege

und Beleuchtung.



Mit Hauptsitz in Südchina beschäftigt Midea derzeit über 100.000

Mitarbeiter und unterhält 21 Produktionsstätten und mehr als 260

Logistikzentren in über 200 Ländern weltweit. Nach knapp 50 Jahren

stetem Wachstum belief sich der weltweite Gesamtumsatz im Jahre 2015

auf 22,17 Milliarden USD.



Midea ist heute in vielen Kategorien der Markenführer in China,

der weltgrößte Hersteller von wichtigen Haushaltsgeräten und die

Nummer Eins bei Raumklimageräten, Wasserkochern und Reiskochern.*

Midea gewinnt jedes Jahr über 40 Auszeichnungen für Produktdesign auf

verschiedenen weltweiten Designwettbewerben wie reddot (http://red-do

t.de/pd/online-exhibition/?lang=de&c=0&a=0&y=2016&i=0&oes=Midea+), iF

(http://ifworlddesignguide.com/search?q=midea) und Good Design Award

(http://www.g-mark.org/award/search?from=&prizeCode=&keyword=midea).



Midea möchte "überraschend benutzerfreundliche Lösungen für alle

anbieten, die schöne Momente im eigenen Haus wertschätzen". Der seit

2016 verwendete Slogan fasst dies in der Aussage "make yourself at

home" (zu deutsch: "Machen Sie es sich Zuhause bequem") zusammen.



In den vergangenen Jahrzehnten erhielt Midea den Zuschlag für

mehrere hochkarätige Projekte, u. a. installierte das Unternehmen im

Jahre 2016 fortschrittliche HLK-Lösungen (Heizung, Lüftung,

Klimatechnik) in allen 12 brasilianischen Stadien, in denen

Sportveranstaltungen (http://www.midea.com/global/about_midea/News/20

1603/t20160301_199496.shtml) stattfanden.



Der Blick in die Zukunft verrät uns, dass Midea an seiner

Strategie festhalten wird und weiterhin ein äußerst dynamisches

Unternehmen sein wird, das beständig nach Wachstum strebt - ein

Markenzeichen für ein Unternehmen von Weltklasse.



Nähere Informationen zu Midea finden Sie unter www.midea.com und

www.midea.com/global



*Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 16ed







