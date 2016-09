Midea definiert Gestaltungskonzept für Küchen- und Haushaltsgeräte neu auf der 2016 IFA in Berlin

(ots) - Midea, führender Hersteller von

Verbrauchsgeräten, stellt die neuesten Küchen- und Haushaltsgeräte

auf der 2016 IFA vom 2. bis 7. September in Berlin im internationalen

Ausstellungszentrum Messe Berlin vor. Dabei hebt das Unternehmen den

nutzerfreundlichen Ansatz besonders hervor, der sein

Gestaltungskonzept, nämlich das Leben für jede Familie einfacher zu

machen, neu definiert.



"Mit diesem neuem Gestaltungskonzept für Geräte erreichte Midea

nicht nur erheblich verbesserte Funktionen und Energieeffizienz,

sondern legte damit auch das Hauptmerk darauf, die unmittelbaren

Bedürfnisse der Verbraucher zu befriedigen", sagte Branding und

Marketing Director Danielle Boils vom Overseas Sales & Marketing

Department von Mideas Küchengeräteabteilung (Kitchen Appliance

Division).



Ein Starprodukt bei der 2016 IFA ist der 16D Staubsauger, Mideas

allererster schnurloser Staubsauger mit einer Funktion an der

Ladestation, die Haare entwirrt. Der 16D Staubsauger wurde so

konstruiert, dass er den Hausputz einfach macht; er hat ein

zyklonales System, das bessere Reinigungsergebnisse liefert und mit

nachhaltigem, energieeffizientem Strom von austauschbaren

Lithiumbatterien läuft. Der zusammenklappbare Griff mit Steuerung

bietet auch bessere Manövrierfähigkeit und einfacheren Zugang zu

schwer zu erreichenden Ecken. Midea hat auch hocheffiziente, den

Boden saubermachende Roboter vorgestellt und solche, die Fenster

putzen.



Die neue Generation von Küchengeräten zeichnen sich alle durch ein

schlankes Design aus, das in fast allen Küchen Platz hat. Die

Touch-Bedienungsinterfaces an den Dunstabzugshauben, Kochplatten und

Öfen verbessern die Benutzererfahrung auch erheblich.



Vorzeigeprodukte sind u.a. Mideas Mikrowellenherd, der durch einen

Innenraum mit antimikrobieller Beschichtung ein hygienisches Umfeld



beim Kochen liefert. Mideas viel beachteter Mikrowellenherd ist jetzt

mit einem Sensor ausgestattet der Kochzeit und Leistungsstufe auf die

Menge und den Zustand des Essens anpassen kann, während die

Inverter-Technologie ein Auftauen und Kochen in kürzerer Zeit und mit

weniger Energie zulässt.



"Wir wollen unseren Verbrauchern helfen wieder zu entdecken, was

Zuhause bedeutet, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf jede kleine

Einzelheit im Alltag richten; Kochen und das Haus saubermachen sind

mit unseren Produkten eine reine Freude", sagte Boils.



Informationen zu Midea Kitchen Appliance Division



Mideas Kitchen Appliance Division ist mit dem Midea Konzern

verbunden, einem der größten Haushaltsgerätehersteller in China.

Midea wurde in 1968 gegründet und ist einer der weltweit größten

Lieferanten von Küchengeräten mit jährlichen Umsätzen über 2.7

Milliarden US-Dollar. Midea steht an der Spitze der Hersteller von

Mikrowellenherden und auf dem dritten Platz für Geschirrspüler. Das

Unternehmen betreibt drei Produktionsstandorte und zwei F&E-Zentren

in China zuzüglich zu einem Produktionsstandort in Belarus und einem

F&E-Zentrum in Bologna in Italien.



Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20160909/0861609113







Pressekontakt:

Susan Fang

+86-755-23606382

susan_fang(at)midea.com.cn



