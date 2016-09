Huawei legt erstes Partnerprogramm für Unternehmenslösungen auf

(ots) - Huawei hat auf dem Huawei Enterprise

Partner Summit, der im Rahmen der HUAWEI CONNECT 2016

(http://www.huawei.com/minisite/huaweiconnect2016/en/index.html)

stattfand, offiziell sein erstes Partnerprogramm für

Unternehmenslösungen bekanntgegeben. Das neue Programm stützt sich

auf die führende ICT-Infrastruktur von Huawei und bietet weit

reichende Unterstützung für Unternehmen, die gemeinsam mit Huawei

Lösungen für Kunden auf der ganzen Welt entwickeln.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160905/404044



Die Huawei Enterprise Business Group (BG) stellt seinen

Programmpartnern offene APIs, weltweiten Support durch Experten sowie

Forschungsressourcen zur Verfügung. Des Weiteren werden durch das

Programm die Markteinführung neuer, hochwertiger Lösungen gefördert

und der Geschäftserfolg der Programmpartner unterstützt. Dieses

Programm ist das jüngste Beispiel, wie sich die Huawei Enterprise BG

für die unternehmensorientierte ICT-Infrastruktur (BDII) einsetzt.



Der Huawei Enterprise Partner Summit wurde von ca. 600 Vertretern

globaler Partner von Huawei besucht, darunter Honeywell, Infosys,

ESRI, Econocom und Yusys Technologies. Huawei und seine Partner

führten tiefe Gespräche darüber, wie man aus den Marktchancen Kapital

schlagen kann und wie angesichts der Änderungen durch die neue

ICT-Ära ein überarbeitetes Business-Ökosystem aussehen sollte. Die

Teilnehmer tauschten ihre Erfahrungen und Erfolgsgeschichten mit

Technologietrends wie Cloud-Computing und Internet der Dinge (IoT)

aus.



Ma Yue, Vice President der Huawei Enterprise BG, sagte: "Huawei

und seine Partner entwickeln gemeinsam innovative Lösungen für

industrielle Kunden, und insgesamt war die Reaktion von Kunden auf

der ganzen Welt durchweg positiv. In Märkten wie öffentliche

Sicherheit, Energie, Transport, Bildung und Medien verzeichnen wir



ein rasantes Wachstum. Mit Blick auf die Zukunft werden

allgegenwärtiges schnelles Internet, agile Innovation und ein

ausgezeichnetes Benutzererlebnis die Schlüsselfaktoren zur

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sein. Und genau diese Aspekte

decken sich mit dem Werteversprechen von Huawei. In enger

Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Partnern, Entwicklern und

Branchengruppen schaffen wir ein lebendiges, sich gegenseitig

unterstützendes Business-Ökosystem, das Unternehmen auf der ganzen

Welt bei der Nutzung von Cloud-Leitungs-Synergien und der Umsetzung

des digitalen Wandels hilft.



Innovationstreiber -- das Ökosystem von Smart City bis

Finanz-Cloud



John Rajchert, Präsident von Honeywell Building Solutions, gab

seiner Zuversicht in die Kollaboration mit Huawei Ausdruck angesichts

ihres gemeinsamen Engagements sowie ihrer komplementären Technologien

und weltweiten Strategien. Seine drei Visionen für die zukünftige

Zusammenarbeit sind weit reichende kollaborative Innovationen auf

Basis von IoT-Technologien, gemeinsames Marketing sowie gemeinsame,

auf die Kunden zugeschnittene Vertriebsstrategien. Zhang Dake, Vice

President für F&E bei Honeywell Intelligent Building and Home

Solutions in Großchina und im Asien-Pazifik-Raum, präsentierte einige

von beiden Partnern eingeführte innovative Lösungen: eine drahtlose

Luftüberwachungslösung auf Basis der eLTE-IoT-Technologie sowie eine

intelligente Gebäude- und City-Lösung auf Basis der neuesten

Konnektivitätstechnologien.



Brett Dixon von Esri sprach über die Rolle und Erfolge von Esri in

der Geodatenbranche und zeigte auf, wie Esris Strategie der offenen

Zusammenarbeit mit Huawei und ihre komplementären Stärken zum

gemeinsamen Markterfolg führten. Die beiden Unternehmen arbeiteten in

den Bereichen Design, Innovation und Marketing bei Geospace-Lösungen

für die Smart City zusammen, die ein Rahmengerüst für den

Datenaustausch zwischen verschiedenen Branchen bereitstellen. So wird

der Informationsaustausch über Domänen und Abteilungen hinweg

ermöglicht.



Infosys ist ein weiterer Spitzenpartner von Huawei im

Bankensektor. Syed Farrukh Jalal, Leiter des Bereichs globale

Allianzen, sieht in der gemeinsam mit Huawei entwickelten Lösung vier

Hauptnutzen für Bankenkunden: ein zielgerichteteres

Dienstleistungsangebot, niedrige Gesamtbetriebskosten, niedrige

IT-Kosten sowie hohe Skalierbarkeit. Durch ein gut differenziertes

Angebot bei Finanzdienstleistungen im Unternehmenssektor trugen die

Unternehmen gemeinsam zum Wachstum ihrer Kunden bei.



Econocom, ein verifizierter Fünf-Sterne-Servicepartner von Huawei

in Europa, trug mehrere Fallbeispiele im Bereich Mehrwertdienste vor.

Nach Aussage von Plottier Richard, Vice President des Bereichs Global

Alliance and Partnership bei Econocom, wird Econocom seine

Kollaboration mit Huawei weiter ausbauen. Das europäische

Großunternehmen mit über 9.000 Mitarbeitern ist auf den digitalen

Wandel spezialisiert.



Die Huawei Enterprise BG arbeitet derzeit mit über 300

Kategorie-1-Vertriebspartnern und Vertragshändlern sowie mehr als

10.000 Kategorie-2-Vertriebspartnern zusammen. Sie hat mehr als 400

Lösungspartner, die über 140 Länder bedienen.







