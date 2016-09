DressLily kündigt Verkaufsaktion "All Sale All You" an

(ots) - DressLily hat eines der

weltweit größten Angebote an Mode und Accessoires. Der

E-Commerce-Modehändler ist bekannt für seine trendige Mode zu

günstigen Preisen und mit überdurchschnittlichen Qualitätsstandards.

Das Unternehmen sucht kontinuierlich nach Möglichkeiten, wie es seine

treuen Kunden belohnen kann, und präsentiert heute mit Stolz seine

Verkaufsaktion "All Sale All You". Bei der Verkaufsaktion gibt es die

trendigsten Herbstkollektionen so günstig wie nie, und Kunden können

in vier verschiedenen Aktionsphasen einkaufen.



In der ersten Phase der Verkaufsaktion "All Sale All You" werden

Meerjungfrauendecken angeboten. Diese Aktion läuft vom 1. bis zum 8.

September 2016. Meerjungfrauendecken sind das coolste Modeaccessoire

für alle, die diesen Herbst warm bleiben wollen. Wie haben diese

extrem stilvollen Decken, die unsere Kunden warm halten werden.

DressLily wird bei dieser Aktion einige der gefragtesten Decken

anbieten, und Kunden sollten nicht warten, denn so billig werden sie

dieses Jahr nie wieder sein.



Die zweite Phase der Verkaufsaktion ist der "Crazy Sale, der vom

9. bis zum 19. September 2016 läuft. Dies ist die größte Phase der

Verkaufsaktion mit einem großen Angebot an Styles und Produkten.

DressLily will seine Kunden überraschen und hält sich daher noch

bedeckt zu den Details. Die Verkaufsaktion wird aber alle Produkte

betreffen.



Vom 20. bis zum 26. September 2016 wird DressLily speziell

Frauenmode in Übergrößen anbieten. Das Unternehmen weiß, was diese

Klientel will, und freut sich seinen Kundinnen stilvolle und trendige

Mode in Übergrößen anzubieten. Aktionspreise wird es unter anderem

für Kleider, Oberbekleidung und Tops geben.



Die vierte "Chic-Hair"-Phase der Verkaufsaktion widmet DressLily

seinen Perücken. Angeboten werden unter anderem Kurz-, Kraus- und



Lockenhaarperücken. Alle Styles sind in Mode und die Haare sehen

absolut natürlich aus. Die "Chic-Hair"-Aktion läuft vom 27. bis zum

30. September 2016.



Weitere Informationen zu ähnlichen Aktionen finden Sie auf

NastyDress (http://www.nastydress.com/) und Trendsgal

(http://www.trendsgal.com/).







