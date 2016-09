Zwei Millionen Händler in Europa akzeptieren Karten von UnionPay

(ots) - UnionPay International kündigte am 2.

September an, dass Verbraucher nun bei ungefähr zwei Millionen

Händlern in Europa mit Karten von UnionPay (Kartennummer beginnt mit

62) bezahlen können. Insbesondere akzeptieren 70 % der Händler in

Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, der Schweiz und

Spanien sowie die sechs Hauptreiseziele Karten von UnionPay. Darüber

hinaus erweitert sich der Akzeptanzbereich von UnionPay von Duty Free

Shops auf mehr gastronomische Betriebe und

Unterhaltungseinrichtungen.



Aktuell ist UnionPay in 38 Ländern und Regionen in Europa

vertreten, wo mühelos Bargeld mit UnionPay-Karten abgehoben werden

kann. Beinahe alle Geldautomaten in der Schweiz, in Österreich und

Island sowie über 80 % der lokalen Geldautomaten in Italien, Spanien

und Griechenland akzeptieren Karten von UnionPay. In Frankreich

werden Karten von UnionPay von über 60 % der Geldautomaten

akzeptiert. Ebenfalls können Karteninhaber in Irland, Finnland und

Schweden mit Karten von UnionPay Bargeld abheben.



Dieses Jahr zeigten sich Länder in Nordost- sowie im südlichen Europa

als ernstzunehmende Konkurrenten für die traditionellen Reiseziele,

wie Frankreich und Deutschland. Der Akzeptanzbereich in diesen

Ländern verbesserte sich deutlich: 130.000 bzw. 90.000 mehr Händler

in Italien und Spanien akzeptieren UnionPay, wodurch die Spannbreite

der Händler, die UnionPay akzeptieren 60 % bzw. 70 % erreicht.

Ebenfalls akzeptieren mehr Händler in Großbritannien UnionPay. Über

90 % der Händler in Dänemark und 60 % der Händler in den Niederlanden

akzeptieren UnionPay.



Mit zunehmender Zahl unabhängig reisender

Touristen steigt die Diversität der Händler, die UnionPay

akzeptieren: nicht nur Kaufhäuser, Duty Free Shops und Markenläden,

sondern auch gastronomische Betriebe und Unterhaltungseinrichtungen,



einschließlich Sterne-Restaurants in Paris, Madame Tussaud's in

Amsterdam sowie die Buchläden und Souvenir-Shops vom Louvre, von

Versailles, des Musee d'Orsay, Museu Picasso und des Musee de

l'Orangerie. Dieses Jahr sind etwa 20 % der neuen Händler in

Frankreich, die UnionPay akzeptieren, Restaurants und Hotels.





Innerhalb dieses Jahres bieten viele europäische Händler exklusive

Angebote für UnionPay-Karten. Zu diesen Händlern zählen Duty Free

Shops an Flughäfen, Kaufhäuser und Discounterzentren in

Großbritannien, Italien, Finnland, Deutschland und Spanien, das Guy

Savoy Drei-Sterne-Restaurant in Paris, das HIX Restaurant des Brown

Hotels in London, Platea in Madrid, Madame Tussaud's in Amsterdam und

die Koninklijke Porceleyne Fles in den Niederlanden.



Nach einem

Einkauf bei ausgewiesenen Händlern von Global Blue, Premier Tax Free

und Tax Free Worldwide in 31 europäischen Ländern können

Karteninhaber den Antrag für Steuerrückerstattung am Flughafen in den

Briefkasten des Steuererstattungsunternehmens werfen, um über

Kreditkarten von UnionPay Steuern zurückzufordern.



Für weitere

Informationen: http://www.unionpayintl.com/







Pressekontakt:

Fr. Chen

Tel.: 86-10 63074558



Dies ist eine Pressemitteilung von

UnionPay International

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.09.2016 - 14:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1401427

Anzahl Zeichen: 3438

Kontakt-Informationen:

Firma: UnionPay International

Stadt: Shanghai





Diese Pressemitteilung wurde bisher 28 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung