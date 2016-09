Dipexium Pharmaceuticals kündigt Patenterteilung für Locilex® durch die Europäische Union an

der Entwicklung und Kommerzialisierung von Locilex® (Pexiganan-Creme

0,8 %) - ein neuartiges, topisches antimikrobielles

Breitspektrum-Peptid - kündigte heute an, dass das Europäische

Patentamt eine neues Locilex-Patent in der Europäischen Union (EU)

erteilt hat. Die Patentansprüche richten sich an eine neuartige

Rezeptur von Locilex - ein topisches antimikrobielles als Creme

formuliertes Peptid - sowie an den Gebrauch von Locilex als

Behandlungsmethode für Haut- oder Wundinfektionen. Der erteilte

Patentschutz läuft im Juni 2033 ab.



"Dies stellt das erste von der europäischen Union erteilte Patent

dar - der zweitgrößte Arzneimittelmarkt der Welt", erklärte David P.

Luci, President und Chief Executive Officer von Dipexium. "Dies ist

ein wichtiger Baustein für unsere Kommerzialisierungsstrategie für

Locilex in Europa." Luci fügte hinzu: "Dipexium verfügt nun über

erteilte Patente für Locilex in den USA, der EU und in Japan - die

drei größten Arzneimittelmärkte der Welt - sowie in Australien und

Neuseeland. Zusätzlich hat Dipexium den Zulassungsbescheid für

Patente in Hongkong und Korea erhalten. Wir gehen auch von der

Erteilung zusätzlicher Patente für Locilex in anderen wichtigen

internationalen Märkten während 2016 und 2017 aus."



Informationen zu Dipexium Pharmaceuticals, Inc.



Dipexium Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: DPRX) ist ein

Late-Stage-Pharmaunternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und

Kommerzialisierung von Locilex (Pexiganan-Creme 0,8 %) - ein

neuartiges, topisches, antimikrobielles Breitspektrum-Peptid.

Ursprünglich zielt Locilex auf die Behandlung milder Infektionen

diabetischer Fußgeschwüre ab. Doch basierend auf einer Erhebung

verfügbarer klinischer und mikrobiologischer Daten wird Locilex



ebenfalls als vielversprechender Produktkandidat angesehen, um andere

milde und mittelschwere Haut- und Hautstrukturinfektionen,

einschließlich infizierter Druckgeschwüre, infizierter Brandwunden,

infizierter Operationswunden, infizierter Tierbisse und nasalen

Befalls von methicillinresistenten Staphylococcus-aureus (MRSA) zu

behandeln. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen

www.dipexiumpharmaceuticals.com.



Wichtiger Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen



Diese Pressemitteilung sowie alle damit verbundenen Aussagen von

Vertretern und Partnern von Dipexium Pharmaceuticals, Inc. (das

"Unternehmen") enthalten oder enthalten womöglich u.a. bestimmte

"zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen

Bundeswertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen

erhebliche Risiken und Unsicherheiten. Solche Aussagen können ohne

Einschränkung Aussagen bezüglich der Pläne, Ziele, Prognosen,

Erwartungen und Absichten sowie andere Aussagen beinhalten, die durch

Wörter wie "prognostiziert", "womöglich", "wird", "könnte", "würde",

"sollte", "glaubt", "erwartet", "antizipiert", "schätzt",

"beabsichtigt", "plant", "potenziell" oder ähnliche Ausdrücke

identifiziert werden. Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen

Überzeugungen und Erwartungshaltungen der Geschäftsführung des

Unternehmens und unterliegen beachtlichen Risiken und Unsicherheiten,

einschließlich derjenigen, die in unseren Eingaben an die

US-amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde im Einzelnen

aufgeführt sind, sowie derer, die sich auf die Fähigkeit des

Unternehmens beziehen, die Fachkenntnisse von Mitarbeitern und

Partnern zu nutzen, um dem Unternehmen bei der Umsetzung seiner

Strategie zu helfen. Tatsächliche Ergebnisse (einschließlich und ohne

Einschränkung der Zeitplanung für und Ergebnissen von klinischen

Versuchen und vorgeschlagenem Zulassungsantrag für Locilex®) können

wesentlich von denjenigen abweichen, die in den hier dargelegten

zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen umschließen bestimmte Risiken und

Unsicherheiten, die auf verschiedenen Faktoren basierender

Veränderung unterliegen (von denen viele außerhalb der Kontrolle des

Unternehmens liegen). Das Unternehmen übernimmt keinerlei

Verpflichtung zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu

aktualisieren, sei es als Folge neuer Informationen, zukünftiger

Veranstaltungen oder anderweitig, sei denn von geltendem Recht

vorgesehen.



Unternehmenskontakte:



David P. Luci

President & Chief Executive Officer

Dipexium

Pharmaceuticals, Inc.

212-269-2834

info(at)dipexium.com



David Garrett

Vice President, Finance & Corporate Development



Dipexium Pharmaceuticals, Inc.

212-269-2834

info(at)dipexium.com



© 2016 Dipexium Pharmaceuticals, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dipexium Pharmaceuticals

Datum: 17.09.2016 - 14:29

