IoT-Planer nutzen Software-Widget für Bereitschaftsbeurteilung

(ots) - Das IoT M2M Council (IMC) - eine

Handelsgruppe, die für den aufkeimenden Sektor des Internet der Dinge

(Internet of Things, IoT) tätig ist - hat ein Software-Widget

entwickelt, das gestaltet wurde, um dabei zu helfen, Geschäftsführer

auf den Einsatz vernetzter Geräte auf dem Gebiet vorzubereiten. Der

IoT Readiness Calculator ("Bereitschaftsrechner"), der auf der

dieswöchigen CTIA Super Mobility 2016 Ausstellung in Las Vegas

vorgestellt werden soll, untersucht die Geschäftsanforderungen und

technischen Probleme von Nutzern, wie z.B. Sicherheit, Latenzzeit,

Integration und Skalierbarkeit. Das Befragungstool wird dann

einzigartig die Ergebnisse mit anderen Erhebungen in den gleichen

vertikalen Endverbrauchermärkten vergleichen, um dann eine

Wertungsliste zur Projektbereitschaft bereitzustellen.



Es werden Opt-In-Nutzerdaten gesammelt und das Software-Widget

soll ebenfalls ein hervorragendes Leadgenerierungstool für

Unternehmen des IMC-Vorstands sein. "Der IoT Readiness Calculator

umschließt einige ziemlich ausgeklügelte Algorithmen, um die

individuelle Punktzahl für das geplante IoT-Projekt eines Nutzers zu

bestimmen, und zeigt dann, wie sich das Projekt im Vergleich zu

anderen auf demselben Gebiet schlägt", erklärt Keith Kreisher, IMC

Executive Director. "Die Nutzer erhalten eine E-Mail mit ihren

Punktzahlen sowie Hinweise zu Bereichen mit Verbesserungsbedarf und

empfohlene Lösungsanbieter, die kontaktiert werden können."



Die ersten IMC-Vorstandsunternehmen, die dieses Widget einsetzen

werden, sind Aeris, Intel, Kore und Orbcomm, die ihre Websites mit

einem Link zum Befragungstool versehen werden. Die Software wurde für

eine nahtlose Nutzererfahrung gestaltet, einschließlich Branding des

Host-Unternehmens. "Mehrere unserer IMC-Vorstandsunternehmen haben

ähnliche Tools entwickelt, aber es wurde einvernehmlich beschlossen,



dass die früheren Untersuchungen technisch nicht ausgereift genug

waren, um echte Bewertungen zur Projektbereitschaft abzugeben. Dieses

Widget wurde entwickelt, um diese Probleme für praxisorientierte

Geschäftsführer anzugehen sowie für unsere Förderunternehmen Leads

bereitzustellen", kommentierte Kreisher.



Nur IMC-Förderunternehmen ist es gestattet, den IoT Readiness

Calculator zu installieren. Das Widget wird erstmals am IMC-Stand auf

der CTIA-Messe in Las Vegas gezeigt, die am 7. September 2016

startet. Auf das Widget kann über www.iotreadinesscalculator.org

zugegriffenen werden.



Informationen zum IoT M2M Council (IMC)



Der in London ansässige IMC ist die größte und am schnellsten

wachsende Handelsgruppe, die sich dem internationalen IoT/M2M-Sektor

widmet. Seit 2014 haben 18.000 IoT-Einkäufer (Unternehmensanwender

und Erstausrüster) eine Mitgliedschaft angemeldet. Zu den

IMC-Vorstandsunternehmen zählen Aeris, AT&T, Deutsche Telekom, Digi

International, Ingenu, Inmarsat, Intel, KORE, Nighthawk Control,

ORBCOMM, Semtech, SIGFOX, Telecom Italia, Telit, Verizon, Vodafone

und Wipro. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen

www.iotm2mcouncil.org.







