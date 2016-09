Über 80 % aller Händler in den USA akzeptieren Kreditkarten von UnionPay

(ots) - Wie seit dem 1. September bekannt ist,

akzeptieren fast alle Geldautomaten in den USA UnionPay-Karten für

Barabhebungen und über 80 % der lokalen Händler nehmen Kreditkarten

von UnionPay an. In den beliebtesten Reisezielen, wie New York,

Hawaii, San Francisco, Los Angeles, Orlando und Chicago, wird

UnionPay in Shoppingzentren und Verkaufsstellen zu mehr als 90 %

akzeptiert. Mit einer Bank- und einer Kreditkarte von UnionPay

(Kartennummern beginnen jeweils mit 62) ist Karteninhabern in den USA

eine mühelose Zahlung mit Vorteilen möglich.



Händler, die UnionPay akzeptieren, finden sich in den gesamten

USA, einschließlich in Kaufhäusern, Handelskettenfilialen,

Lebensmittelläden, Restaurants und Hotels. Ebenfalls können Karten

von UnionPay problemlos bei Macy's, in Apple-Geschäften, Duty

Free-Shops an Flughäfen sowie an anderen bei Touristen beliebten

Orten genutzt werden. Um in den USA Kreditkarten von UnionPay zu

verwenden, müssen Karteninhaber lediglich eine Unterschrift leisten.

Eine PIN ist nicht erforderlich. Karteninhaber können auch Bankkarten

von UnionPay bei Händlern mit PIN-Pads nutzen.



Aufgrund eines weiten Akzeptanznetzwerks in den USA hat UnionPay

International seit dem Vorjahr 30 zentrale Akzeptanz-Geschäftsbezirke

rund um die Hauptattraktionen und Shoppingzentren aufgebaut und so

den Akzeptanzbereich verbessert, während gleichzeitig exklusive

Vorteile und Dienstleistungen geboten werden. Diese zentralen

Geschäftsbezirke umschließen das Metropolitan Museum of Art, Woodbury

Premium Outlet, die Duty Free T Galleria und die Kalakaua Avenue in

Hawaii.



Anzumerken ist, dass viele amerikanische Händler zwar keine

Schilder der akzeptierten Bankkarten-Marken aushängen, die meisten

Händler mit PIN-Pads jedoch Bankkarten von UnionPay akzeptieren.

Verbraucher können auch die Kassierer fragen, ob Karten von UnionPay



akzeptiert werden.



Noch in diesem Jahr können Karteninhaber verschiedene Privilegien

in den USA genießen. Zunächst bieten über 50 bekannte Verkaufsstellen

einen VIP-Rabatt sowie Geschenke für UnionPay-Karteninhaber,

einschließlich 15 Premium-Verkaufsstellen, 37 Tanger Outlets und

vielen Modegeschäften. Darüber hinaus können Verbraucher

Doppelermäßigungen (10 %-Rabatt und "4 Tage zahlen, 7 Tage mieten")

genießen, wenn Karten von UnionPay für die Zahlung eines Mietwagens

von Hertz genutzt werden. Drittens können UnionPay-Karteninhaber das

Metropolitan Museum of Art kostenfrei besuchen und Verbraucher

erhalten beim Kauf eines Tickets für das Art Institute of Chicago mit

einer Kreditkarte von UnionPay eine zusätzliche Gratiseintrittskarte.



Für weitere Informationen: http://www.unionpayintl.com







