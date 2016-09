Enthüllung der Top 10 Gear VR-Spiele für das GameSir-Gamepad

(ots) - GameSir, eine neue auf Smartphones und

VR-Gamepads ausgerichtete Marke mit dem Ziel, Gamern das ultimative

Spielerlebnis zu liefern, hat sich unter Spielfans einen

erstklassigen Ruf erworben. Als Nachfolger von G3s wurde G4s für

Android- und VR-Gamer vorgestellt. Das größte Ereignis für GameSir

auf der IFA 2016 ist der erste Auftritt von G4s in Berlin, das sofort

zur faszinierendsten technischen Spielerei auf Europas größter

Verbrauchermesse wurde. Um dies zu feiern, veröffentlicht GameSir

seine Top-10-Liste der besten Gear VR-Spiele für das GameSir-Gamepad.



Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160905/404052



Nr. 1: Minecraft Gear VR Edition



Wie aufregend ist es, die Minecraft VR Edition mit dem G4s Gamepad

von GameSir zu spielen? Mithilfe der mobilen virtuellen Realität

können Sie zufällig generierte Welten erforschen.



Nr. 2: Dreadhalls



Tauchen Sie ein in neue Horrorwelten in Dreadhalls! Sie sind in

einem riesigen Kerker gefangen. Sie müssen diesen erforschen,

überleben und einen Weg zur Flucht finden. Ihre einzigen Waffen sind

Ihr eigener Mut, ein schwaches Licht und das GameSir G4s!



Nr. 3: Keep Talking and Nobody Explodes



Ein lokales Multiplayer-Game. Sie sind allein in einem Raum mit

einer tickenden Zeitbombe gefangen. Ihre Freunde in der realen Welt

haben die Anleitung zum Entschärfen der Bombe, können diese jedoch

nicht sehen. Sie müssen also kommunizieren und das GameSir G4s sorgt

dafür, dass alles schneller geht!



Nr. 4: Anshar Wars 2



Fliegen Sie viele Raumschiffe wie den Ansharian Fighter, den

Bomber und das EMP-Schiff über 13 große Missionsfelder. Nutzen Sie

dazu die 360-Grad-Steuerung der Gear VR und steuern Sie die Schiffe

mit einer einfachen Kopfbewegung. GameSir G4s verbessert Ihr

Flugerlebnis.



Nr. 5: Omega Agent





Mit einem Jetpack können Sie den Himmel über Omega Island intuitiv

erforschen und mit dem GameSir G4s Ihre Ziele nach und nach

erreichen.



Nr. 6: End Space



Fliegen Sie Ihr Schiff mit dem GameSir G4s durch erbitterte

Weltraumschlachten und vernichten Sie die letzten auf die Galaxie

verteilten Stützpunkte der Widerstandsbewegung. Ihre mächtigen

Pulse-Laser-Kanonen und Zielflugraketen sind neural mit Ihrem Visier

gekoppelt und sorgen für eine tödliche Kombination aus Technologie

und Geschicklichkeit.



Nr. 7: AdventureTime: Magic Man's Head Games



Magic Man's Head Games ist ein mobiles VR-Spiel, das im Land of

Ooo spielt. Jagen Sie mit Finns Schwert, Jakes Streckkünsten und dem

GameSir G4s den Magic Man und brechen Sie seinen Fluch.



Nr. 8: Land's End



Land's End ist ein neues Abenteuer von den Machern von Monument

Valley. Erforschen Sie spektakuläre Landschaften und nutzen Sie Ihre

Gedankenkraft und den GameSir G4s, um eine verlorene Zivilisation zu

erwecken. Lüften Sie die Geheimnisse von Land's End, das speziell für

die Gear VR gemacht wurde.



Nr. 9: Herobound: Spirit Champion



In Herobound: Spirit Champion spielen Sie den auserwählten Avatar

des Geist des Lebens. Erforschen Sie die 4 natürlichen Gebiete und

erfüllen Sie Ihre Aufgabe, die anderen Geister zu befreien. Sammeln

Sie neue Kräfte und Gegenstände, um mit dem GameSir G4s der neue

Spirit Champion zu werden.



Nr. 10: GUNJACK



Gunjack ist ein visuell atemberaubender VR-Arcade-Shooter, der im

ausgedehnten Science-Fiction-Universum EVE spielt. Verschanzen Sie

sich in Ihrem Gefechtsturm und machen Sie Ihre Waffen mit dem GameSir

G4s scharf.



