MPU Vorbereitung zum Flatratepreis mit Betreuung bis zur Führerscheinrückgabe

In Deutschland müssen immer mehr Menschen an einer MPU teilnehmen. Die Gründe hierfür sind entweder Alkohol- oder Drogenkonsum, Punkte durch Fehlverhalten im Straßenverkehr oder Straftaten.

(firmenpresse) - Da die Zahl der MPU Teilnahmen stetig steigen, wächst die Zahl der Anbieter in gleichem Maße. Hier regelt die gesetzlich gezwungene Nachfrage das Angebot. Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass die meisten Anbieter streng genommen Laien auf ihrem Gebiet sind. Deswegen sind die Durchfallraten mit 70 % beim ersten Versuch sehr hoch, denn die wenigsten Teilnehmer sind korrekt vorbereitet. Daher ist es ratsam, sich einem Diplom-Psychologen zur Hilfe zu ziehen, der auf dem Gebiet der MPU spezialisiert ist.



Viele Menschen sind auf den Führerschein angewiesen und wollen bei der MPU nichts dem Zufall überlassen. Deswegen suchen sie nach einer intensiven Betreuung, die zugleich auch noch erfolgsversprechend ist.



Aus diesem Grund hat sich Dipl.-Psych. Dr. rer. nat. Patrick Grieser der Weiterbildung im Bereich der Verkehrspsychologie angenommen und ein fachkundiges Team zusammengestellt.



Er war selbst verkehrspsychologischer Gutachter bei der Begutachtungsstelle für Fahreignung des TÜV Hessen in Koblenz und weiß ganz genau, worauf es bei der Untersuchung ankommt. Da die gesetzliche Untersuchung die Fahreignung im Straßenverkehr bestätigen soll, kann die Untersuchung nur bestehen, wer sie ernst nimmt und sich zielgerichtet intensiv vorbereitet.



Die MPU-Beratung und Vorbereitung in Frankfurt am Main bietet seinen Kunden all das zu einem Fixpreis an. Der Kunde zahlt eine einmalige Summe und wird bis zur Bestehung der Untersuchung vom Therapeuten betreut. Das Konzept scheint zu funktionieren, denn die Kundschaft kommt aus ganz Deutschland, um das Angebot des Unternehmens anzunehmen.



Ausschlaggebend dürfte aber weniger der Fixpreis als die Aussicht auf Erfolg sein. Aufgrund der intensiven Betreuung und Beratung liegen die Durchfallquoten im Minimumbereich und die Zahl der erfolgreichen Abschlüsse im Deutschlandvergleich im höchsten Bereich.





Dr. Grieser und sein Team bereiten Sie schnell und professionell auf die bevorstehende MPU vor. Wir arbeiten mit einem umfangreichen Netzwerk aus ehemaligen MPU-Gutachtern sowie Rechtsanwälten für Verkehrs- und Strafrecht zusammen.



Unsere Weiterbildung wird durch ständige Qualifizierung unseres Personals gesichert.

