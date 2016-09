So gefühlsecht wie möglich

Es gibt Tage, an denen Sie mit Ihrem Partner im Bett liegen und Sie sich ein besonders inniges und gefühlsechtes Abenteuer wünschen. Dabei kommt es natürlich auch auf Sie selbst und Ihren Partner an. Die Einstellung gibt den Ton an, denn manchmal ist es die kurze Nummer, die gerade anheizend wirkt. Die Kondome spielen jedoch ebenfalls eine tragende Rolle, denn je nach Aufmachung und Art verändert sich das Gefühl. Das gilt dann nicht nur für Sie, sondern auch für Ihren Partner. Deswegen sollten Sie sich nach besonders dünnen Kondomen umschauen, wenn Sie sich nach einem gefühlsechten Abenteuer sehnen. Greifen Sie zu den Dolphi Ultra Thin, welche genau für diesen Zweck gemacht sind.



(firmenpresse) - Besonders dünne Kondome



Diese Kondome sorgen dafür, dass es sich beinahe so anfühlt, als würden Sie sich gar kein Kondom überziehen. Das Gefühl ist also besonders intensiv und Sie und Ihr Partner werden auf jeden Fall merken, dass es sich um ein ganz besonders Kondom handelt. Es ist noch dazu zylindrisch geformt, weswegen sich der Penis des Manns auf jeden Fall schnell an die Form des Kondoms gewöhnt. Beide Seiten dürften sich also besonders wohl fühlen und dem besonders sinnlichen und gefühlsstarken Sex steht nichts mehr im Weg. Denken Sie auch immer daran, dass Sie solche Kondome zuerst einmal austesten können. Dazu dienen die beiden Verpackungsvarianten. Die kleinere Packung kommt mit lediglich drei Kondomen, die größere mit zwölf. Sollte Ihnen das Kondom nämlich nicht gefallen, haben Sie keinen zu großen Vorrat, der quasi „weg muss“. Sollten Sie sich jedoch für das Dolphi Ultra Thin begeistern können, passt die größere Verpackungsvariante zu Ihnen.



Ebenfalls für Sie geeignet ist dann übrigens auch das Dolphi Anatomic Ultra Thin. Hierbei handelt es sich um ein Kondom, welches nicht zylindrisch, sondern anatomisch geformt ist. Es ist genauso dünn wie das Dolphi Ultra Thin, bietet Ihnen so gesehen aber noch etwas mehr Komfort. Darauf sollten Sie auf keinen Fall verzichten, allerdings kommt es ja auch immer auf den eigenen Geschmack an. Dementsprechend sei Ihnen auch hier nur wärmstens ans Herz gelegt, das Kondom mithilfe der kleineren Packung zuerst einmal auszuprobieren. Anschließend können Sie sich schließlich immer noch für die größere Packung entscheiden und es sich und Ihrem Partner so richtig gut gehen lassen.





Kondomfactory.de bietet eine große Auswahl an Kondomen - getreu dem Motto "Love, Sex & Fun - but safe! In unserem Online-Shop finden Interessenten darüber hinaus zahlreiche Informationen über Verhütungsmittel, sowie deren Verwendungsmöglichkeiten und viele hilfreiche Tipps. Anwender sollten sich dennoch immer die Hinweise und Informationen im Beipackzettel sorgfältig durchlesen.

Kommentare zur Pressemitteilung