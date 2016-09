Fingerzahnbürste für den Hund und es kommt nicht zu Zahnstein.

Zahnstein hat beim Hund dieselben Folgen wie bei uns Menschen: Unschöne Verfärbungen, dann bildet sich eine feste, raue Schicht auf den Zähnen. Der Belag wird dicker, breitet sich über den ganzen Zahn aus, das Zahnfleisch darunter entzündet. sich.Schlechter Atem. Oft sind viele Zähne oder fast alle betroffen. Schlimmstenfalls beginnen jetzt auch noch Zahnfleisch und Zahnhälse zu vereitern. Mit der Chitodent®Fingerzahnbürste aus High-Tech-funktionsgarn kann der Zahnsteinbildung wirksam vorgebeugt werden.

Fingerzahnbürste für den Hund

(firmenpresse) - Das tägliche Putzen mit der Fingerzahnbürste für den Hund ist die wirksamste Maßnahme zum Schutz der Zähne vor Bakterienbelägen und Zahnstein / Zahnfleischentzündungen.



Hunde bekommen im Laufe ihres Lebens Probleme mit ihren Zähnen, wenn Futterreste nicht entfernt und durch Bakterien zersetzt werden. Es bildet sich Zahnbelag und Zahnstein, insbesondere am Übergang vom Zahn zum Zahnfleisch, weil dort die Futterreste vermehrt bleiben. Zahnstein verursacht neben einem unangenehmen Mundgeruch auch Zahnfleischentzündungen. In der Folge zieht sich das entzündete Zahnfleisch zurück und legt die empfindlichen Zahnwurzeln frei. Ist es erst einmal so weit, hilft nur noch die schmerzhafte und deshalb nur unter Narkose mögliche Zahnreinigung.



Die Chitodent® Fingerzahnbürste für den Hund sorgt für blanke Zähne und tötet Mikroben.



Mikrofasern sind für die Chitodent® Fingerzahnbürste wegen ihrer unglaublichen Dichte prädestiniert. Weil Mikrofasern so fein sind, können viele von ihnen eng zusammengepackt werden. Durch die große Oberfläche ist die Kontaktfläche zwischen Fingerzahnbürste und Zähnen, Zahnfleisch, Mundschleimhaut riesig. Die Reinigungsleistung ist durch die hohe Anzahl der Mikrofilamente in Schlingenform und deren enorme Aufnahmefähigkeit von Plaque und Belägen hervorragend.



Die Chitodent® Fingerzahnbürste ist aus einem antibakteriell wirkenden Hightech-Funktionsgarn mit integrierten Silberionen im Bioaktive Garn von Trevira®

Es gelang antimikrobiell wirkende Silberionen als permanenten Bestandteil in der Faser zu dotieren und diese dauerhaft fest an die Faser zu binden.

Die antibakteriell wirkenden Additive der Faser sind fest in dieser verankert. Das Silber migriert nicht und kann damit weder Umwelt noch den Organismus beeinträchtigen.

Beim Benetzen der Mikrofaserfingerzahnbürste werden die Silberionen an der Oberfläche des Hightech-Funktionsgarn aktiv. Silber wirkt im Nahbereich. Die Wirkung entsteht auf der Faseroberfläche.



Kommt die befeuchtete Chitodent® Fingerzahnbürste in Kontakt mit Mikroben/Bakterien schädigt sie diese und bringt sie zum Absterben.



Für die Anwendung wird die Chitodent® Fingerzahnbürste über den Zeigefinger gestülpt und mit der Sicherheitsschlaufe am Mittelfinger gesichert. Das Reinigen der Zähne sowiedas gesamte orale Weichgewebe erzielen sie durch leicht kreisende Bewegungen. Von rot zu weiss. Nach der Benutzung ist der Fingerling gründlich auszuspülen, um abgetragene Nahrungsreste, Bakterien, Keime u.ä. zu entfernen







Seit 2000 ist die Chitodent® Fingerzahnbürste auch als Fingerzahnbürste für den Hund aus Hightech - Mikrofaser und dem Trevira Garn Bioactive® im PET bereich bei Tierkliniken, im Fachhandel, bei Apotheken erhältlich.

Weitere Chitodent® Fingerzahnbürsten sind: die Chitodent® Babyfingerzahnbürste, die Chitodent® Fingerzahnbürste für Erwachsene.

Helmuth Focken Biotechnik e.K

Helmuth Focken Biotechnuik e.K.

Arthur Gruberstrasse 15

71065 Sindelfingen

+43-664- 6356300

info(at)chitodent-vertrieb.de

Helmuth Focken Biotechnuik e.K.

Arthur Gruberstrasse 15

71065 Sindelfingen

+43-664- 6356300

info(at)chitodent-vertrieb.de

