Mehr als 320.000 Menschen haben am heutigen Samstag bundesweit

gegen CETA und TTIP demonstriert. Wenige Tage vor der

EU-Handelsministerkonferenz am 23. September in Bratislava trugen die

Bürgerinnen und Bürger ihren Widerstand gegen die geplanten

Freihandelsabkommen der EU mit Kanada und den USA in sieben deutschen

Städten auf die Straße. In Berlin demonstrierten 70.000 Menschen, in

Hamburg waren es 65.000. in Köln 55.000, in Frankfurt am Main 50.000,

in Leipzig 15.000, in Stuttgart 40.000 und in München 25.000. Die

Erwartungen der Organisatoren wurden damit deutlich übertroffen.

"Heute haben 320.000 noch einmal bekräftigt: Die Bundesregierung muss

endlich die Notbremse ziehen und das Nein der Bürgerinnen und

Bürgerinnen zu CETA und TTIP respektieren", erklärten die

Organisatoren.



"Beide Abkommen schaffen eine konzernfreundliche Paralleljustiz,

beide sind eine Gefahr für die Demokratie, für Sozial- und

Umweltstandards und die öffentliche Daseinsvorsorge, beide müssen

gestoppt werden. CETA bedeutet TTIP durch die Hintertür. Die

Bürgerinnen und Bürger wissen das." Das Bündnis fordert, die

Verhandlungen zu TTIP offiziell zu beenden und CETA weder zu

ratifizieren, noch anzuwenden. Das Abkommen mit Kanada dürfe in

keinem Fall vorläufig angewendet werden, bevor die nationalen

Parlamente darüber abgestimmt haben. Der breite Protest ist aus Sicht

der Organisatoren auch eine Botschaft an die Delegierten des am

Montag nicht-öffentlich tagenden SPD-Parteikonvents, bei dem SPD-Chef

Sigmar Gabriel sich sein Ja zu CETA inklusive einer vorläufigen



Anwendung des Abkommens absegnen lassen will.



Zu den sieben Demonstrationen aufgerufen hatte ein breites

zivilgesellschaftliches Bündnis von bundesweit mehr als 30

Aktivistennetzwerken, Wohlfahrts- und Sozialverbänden, Umwelt- und

Verbraucherschutzorganisationen, Globalisierungskritikern,

Jugendverbänden, Gewerkschaften, kirchlichen und

entwicklungspolitischen Organisationen sowie Organisationen für

Bürgerrechte, Kultur und nachhaltige Landwirtschaft. Dazu kommen

hunderte Organisationen auf regionaler Ebene







Dies ist eine Pressemitteilung von

TTIP & CETA stoppen! Für einen gerechten Welthandel!

