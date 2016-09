Individuell zugeschnittene Möbel bester Tischlerei-Qualität

Warum die oberste Priorität bei Möbeln immer noch die Qualität bleibt und trotzdem auf die individuellen Kundenwünsche eingegangen werden kann, weiß der Tischler des Vertrauens.

Ingo Dierich - Ihr Tischler in Berlin und Potsdam

(firmenpresse) - Aufträge an den Tischler sind in einer Welt von Billig-Möbeln und zahlreichen Einrichtungshäusern immer an die Erwartung geknüpft, hochwertige und handwerklich perfekt umgesetzte Möbel in bester Tischlerei-Qualität zu erhalten. In Puncto Individualität sind meistens jedoch Grenzen gesetzt: die Umsetzung von Möbeln ganz nach Kundenwunsch scheitert entweder an den betrieblichen Gegebenheiten, am kreativen Input kombiniert mit Fachwissen oder schlicht an der Kostenfrage.



Ingo Dierich, Möbeltischler in Potsdam und Brandenburg, hat sich mit seinem Team genau diesem Thema verschrieben: der Individualität sind in seinem Meisterbetrieb mit eigener Werkstatt und einem Team an Spezialisten aus den unterschiedlichsten Branchen schier keine Grenzen gesetzt. Alle Möbel werden fachgerecht in der Möbeltischlerei für die Kunden auf Maß hergestellt und alle Ansprüche an Design, Funktion und Qualität auf höchstem Niveau umgesetzt. Darüber hinaus führt Ingo Dierich fast alle namhaften Hersteller der internationalen Einrichtungswelt, wodurch sein breit gefächertes Angebot die perfekten Ergänzungen findet. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Wohnraumgestaltung ist er zudem der perfekte Ansprechpartner in sämtlichen Bau- und Planungsphasen.



Ingo Dierich bietet Raumgestaltung aus einer Hand und ganz nach den individuellen Vorstellungen seiner Kunden. Bei der Verwirklichung von ganzheitlichen Einrichtungskonzepten übernimmt sein Team die Projektkoordination - und das alles innerhalb des zuvor fixierten Zeit- und Kostenrahmens - ein Meisterbetrieb, bei dem weder Qualität noch Kompetenz und auf gar keinen Fall die Individualität auf der Strecke bleibt. Nähere Informationen erhalten interessierte Kunden unter www.ingodierich.de.







Wir sind der Spezialist für ganzheitliche Einrichtungskonzepte mit Einbauschränken und individuell gefertigten Möbeln. Wir arbeiten an außergewöhnlichen Lösungen und mit hochwertigen Materialien - bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand!



Ingo Dierich kultiviert Raumgestaltung und inszeniert individuelle Wohnträume. Sie haben Ihren individuellen Wohn- und Lebenstraum und Ihre persönlichen Visionen. Sie wünschen sich Ihre Ideen in einem ganzheitlichen Einrichtungskonzept verwirklicht. Dabei ist es für Sie selbstverständlich, dass Ihr Anspruch an Design, Funktion und Qualität auf höchstem Niveau realisiert wird.



Ingo Dierich - Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner, wenn es um Wohnraumgestaltung geht!



