Bester Service durch perfekten Maschinenpark

ABW, Spezialist für CNC-Drehteile und Präzisionsdrehteile, erweitert 2016 den Maschinenpark um weitere Fertigungsvarianten und besseren Service zu bieten.

100% Qualität durch neue Maschinen in der ABW Automatendreherei Brüder Wieser GmbH

(firmenpresse) - Die ABW Automatendreherei Brüder Wieser GmbH besticht seit vielen Jahren mit ihrem umfassenden Maschinenpark, ausgestattet mit Kurvendrehautomaten, CNC-Drehmaschinen, Einspindlern, Sechsspindlern sowie auch Kurzdrehern und Langdrehern. 2016 wird bei der ABW Automatendreherei Brüder Wieser GmbH, dem Ansprechpartner für Automatendrehteile und abnorme Schrauben, nochmals kräftig aufgestockt. Im März und Juni 2016 ergänzen zwei neue "Gildemeister" und eine optische, vollautomatische Prüfanlage den hauseigenen Maschinenpark.



Mit diesen Neuanschaffungen stellt das Unternehmen sicher, die beste und kostengünstigste Fertigungsvariante für seine Kunden bereitstellen zu können. Drehteile von 2 bis 65 mm Durchmesser - egal ob aus Automatenstahl, Messing, Kupfer, Aluminium, Kunststoff oder Titan - können derzeit auf über 50 Drehautomaten in kürzester Zeit hergestellt werden. Die große Stärke der ABW liegt nicht nur in Serien ab 500 Stück, sondern nach den Neuanschaffungen auch in der Fertigung einer gewaltigen Stückzahl an unterschiedlichsten Drehteilen. Beinahe 3.000.000 Drehteile werden derzeit pro Monat hergestellt und an die zufriedenen Kunden geliefert.



Die 30 Millionen Drehteile, die pro Jahr produziert werden können, finden sich in den unterschiedlichsten Branchen wie der Elektroindustrie, Sportartikelindustrie sowie in der Automobilherstelltung wieder. Diese Zahlen sprechen für sich und für den Erfolg des Unternehmens, genau so wie die zahlreichen Auszeichnungen, wenn es um die Punkte Qualität und Kundenzufriedenheit geht. Mit den Neuanschaffungen aus 2016 will man diesen Erfolg nun fortsetzen und weiterhin Qualität sowie Service auf höchstem Niveau bieten. Interessenten finden weitere Informationen unter www.abw-drehteile.at.







Wir erzeugen Drehteile von 2 - 65 mm Durchmesser aus allen zerspanbaren Materialien wie Automatenstahl oder Rostfrei, Messing, Kupfer, Aluminium, Kunststoff sowie auch Titan. Unsere Stärken sind Serien ab 500 Stück.



Aufgrund unseres großen Maschinenparks mit Kurvendrehautomaten, CNC-Drehmaschinen, Einspindlern, Sechsspindlern sowie auch Kurzdrehern und Langdrehern haben wir die Möglichkeit für Ihre Drehteile immer die beste und kostengünstigste Fertigungsvariante auszuwählen!



Beinahe 3.000.000 Drehteile im Monat werden derzeit auf über 50 Drehautomaten hergestellt.

Ihre Drehteile könnten auch dabei sein!



ABW Automatendreherei Brüder Wieser GmbH

Gewerbestraße 2, 4882 Oberwang

