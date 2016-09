Polen gewinnt Doppel und verkürzt in der Davis Cup Relegation auf 1:2

(ots) - Es bleibt weiter spannend in Berlin: Die deutsche

Davis Cup Mannschaft hat in der Relegationspartie gegen Polen den

ersten Punktverlust hinnehmen müssen. Nachdem das Team von Kapitän

Michael Kohlmann am Freitag die ersten beiden Einzel gewonnen hatte,

mussten sich Daniel Brands und Daniel Masur im Doppel vor 2.500

Zuschauern im Steffi Graf Stadion mit 7:6 (7:5), 6:4, 3:6, 4:6, 2:6

geschlagen geben.



Die beiden Deutschen waren als klare Außenseiter in das Match

gegen die Weltklassedoppelspieler Marcin Matkowski und Lukasz Kubot

gestartet, das aufgrund von Regen eine Stunde später als geplant

begonnen hatte. Doch schnell zeigte sich, dass Daniel Brands und

Daniel Masur den beiden Polen auf Augenhöhe begegnen würden. Das

deutsche Duo überraschte die favorisierten Gegner mit offensivem

Tennis und zeigte sich bei seinem ersten gemeinsamen Auftritt mehr

als eingespielt. Insbesondere Debütant Daniel Masur beeindruckte

durch sein unbekümmertes und überzeugendes Spiel. Nach dem Gewinn der

ersten beiden Durchgänge wendete sich jedoch das Blatt zugunsten der

Polen, die immer stärker wurden, ihre ganze Erfahrung ausspielten und

sich am Ende doch noch in fünf Sätzen behaupten konnten.



"Wir sind als klare Außenseiter in das Match gegangen. Wir waren

nah dran, aber es hat leider nicht gereicht", sagte ein enttäuschter

Daniel Masur nach dem Match. "Es war wirklich eine unglaubliche

Stimmung, besonders im fünften Satz. Das hat sehr viel Spaß gemacht.

Hoffentlich wird es für mich noch ein zweites Mal vorkommen."



"Das Ziel war in erster Linie der Punkt im Doppel. Aber auch wenn

es nicht geklappt hat, ist es ist ein guter Nebeneffekt, dass Kubot

nach den vier Stunden viele Körner verloren hat. Wir bereiten uns auf

alles vor", sagte Kapitän Michael Kohlmann und lobte sowohl seine

Spieler als auch die Atmosphäre beim LTTC Rot-Weiß. "Was meine beiden



Jungs auf den Platz gebracht haben, war wirklich sehr gut. Am Ende

war es im Stadion wie im Hexenkessel. Eine wirklich wunderbare

Stimmung, die ich bei einem Davis Cup in Deutschland selten erlebt

habe. Das ist sehr motivierend."



Am Sonntag stehen die letzten beiden Einzel und damit die

Entscheidung im Kampf um den Klassenerhalt in der Weltgruppe auf dem

Programm. Ab 11.00 Uhr spielt Florian Mayer gegen Kamil Majchrzak,

Jan-Lennard Struff trifft auf Hubert Hurkacz.



Alle Matches werden im Internet auf tennis.de, ran.de/tennis und

bei Sportdeutschland.TV übertragen. Los geht es am Sonntag um 10.45

Uhr.



Tickets für die Davis Cup Begegnung Deutschland gegen Polen gibt

es bei adticket.de und auf tickethall.de sowie an der Tageskasse.







Pressekontakt:

Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.

Hallerstr. 89

20149 Hamburg

Telefon: 040/41178 - 253

Telefax: 040/41178 - 255

Email: presse(at)tennis.de

Internet: www.dtb-tennis.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.09.2016 - 19:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1401463

Anzahl Zeichen: 3212

Kontakt-Informationen:

Firma: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 119 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung