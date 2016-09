Fritz Wunderlich, der legendäre Jahrhundert-Tamino, starb vor 50 Jahren

Fritz Wunderlich war ein wirklicher Ausnahme-Tenor und großes Vorbild für das Zauberflöten Quartett aus Salzburg, das sich intensiv mit Mozarts berühmten Opern beschäftigt.

Fritz Wunderlich zum 50. Todestag

(firmenpresse) - Am 21. Juni 1954 spielte Fritz Wunderlich als Student zum ersten Mal den Tamino in einer Produktion der Musikhochschule Freiburg und am 5. September 1966 spielte er diese Rolle zum letzten Mal an der Stuttgarter Oper.

Obwohl Fritz Wunderlich viele verschiedene Rollen verkörperte, blieb er bis heute der legendäre Zauberflöten-Tamino schlechthin.



DER BEDEUTENDSTE TENOR DES 20. JAHRHUNDERTS



Und bis heute bezeichnet ihn die Fachwelt als den bedeutendsten deutschen Tenor des 20. Jahrhunderts, der noch immer keinen Nachfolger gefunden hat.



EIN TREPPENSTURZ BEENDET DIE BEISPIELLOSE KARRIERE



Am 17. September beendete ein Schädelbruch, den sich Fritz Wunderlich bei einem simplen Treppensturz zugezogen hatte, jäh das Leben des Startenors kurz vor seinem 36. Geburtstag. So wurde der Jahrhundert-Tamino ebenso nur 35 Jahre alt, genauso wie Mozart, der Komponist, der ihm diese Rolle 175 Jahre zuvor quasi bereits auf den Leib komponiert hatte.



FRITZ WUNDERLICH UND SALZBURG



Für das Zauberflöten Quartett aus Salzburg hat Fritz Wunderlich außerdem eine besondere Bedeutung, denn sein internationaler Durchbruch gelang ihm 1959 bei den Salzburger Festspielen. Hier allerdings als "Henry" in der Oper "Die schweigsame Frau" von Richard Strauß.

Im gleichen Jahr feierte Wunderlich auch sein Debüt an der Wiener Staatsoper - hier nun tatsächlich als Tamino.

Von Salzburg aus begann Fritz Wunderlich seine beispiellose Karriere, die leider nur 7 Jahre dauern sollte.



VORBILD UND INSPIRATION FÜR DAS ZAUBERFLÖTEN QUARTETT



Antje und Alexander Engler, die Leiter des Zauberflöten Quartetts aus Salzburg denken besonders an ihr großes Idol Fritz Wunderlich, der ihnen so viele Inspirationen für ihre Mozartprogramme und Opernschnappschüsse gegeben hat.

"Die Rolle des Tamino mit einem Salzburger Tenor zu besetzen ist unsere nächste Aufgabe, die wir sicherlich 2017 mit dem Programm "Tatort Orient" bewältigen können", berichten Englers über ihre kommenden Projekte.





WEITERE INFORMATIONEN FÜR KONZERT UND FIRMENEVENT



Interessenten für die Mozartprogramme von Engler Entertainment Musikproduktionen finden hier weitere Informationen. Mozart ist auch für Firmenevents oder als Weihnachtsfeiern Ideen ein Garant für stilvolle Unterhaltung!



Quellen: Fritz Wunderlich Gesellschaft und Wikipedia

Bild CC Wikipedia









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mozart-dinner.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Engler Entertainment Musikproduktionen bietet seit 1993 Musikensembles und Musikprogramme für Konzert und Event, Firmenfeier, Incentive und Weihnachtsfeier im Raum Deutschland, Österreich, Schweiz.

Besonders beliebt sind das Zauberflöten Quartett mit seinem Programm "Der Heitere Mozart" und das Salzburger Ballorchester, das gerne als Tanz- und Unterhaltungsorchester sowie für Operettenkonzerte mit Gesangssolisten engagiert wird.



Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Engler Entertainment Musikproduktionen - Zauberflöten Quartett

Leseranfragen:

Auenstraße 9, 83435 Bad Reichenhall

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 17.09.2016 - 20:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1401465

Anzahl Zeichen: 2849

Kontakt-Informationen:

Firma: Engler Entertainment Musikproduktionen - Zauberflöten Quartett

Ansprechpartner: Antje Engler

Stadt: Bad Reichenhall

Telefon: 0049-8651-9029928



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.