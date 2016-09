"maintain 2016" - effizient instand halten

Vom 18. - 20. Oktober ist es wieder soweit: die "maintain" - Leitmesse und Konferenz für industrielle Instandhaltung - geht am Messegelände München in die nächste Runde.

billi dichtungstechnik gmbh - Ihr Spezialist für Dichtungstechnik und Gleitringdichtungen

(firmenpresse) - Die industrielle Instandhaltung ist eine der wichtigsten Schlüsselfaktoren, mit dem Unternehmen nahezu aller Produktions- und Fertigungsindustrien ihren Erfolg direkt und langfristig beeinflussen können. Ein Thema, mit dem sich auch dieses Jahr die Spezialisten unter den Ausstellern sowie unter den Besuchern auf der Messe "maintain" auseinandersetzen werden. Zahlreiche zielführende Neuerungen werden die Messe auch heuer wieder bereichern. Die drei wichtigsten sind die Rückkehr zum traditionellen Messetermin, ein neues Konzept sowie der neue Veranstaltungsort.



Dabei sind 2016 zwei große Trends in aller Munde: Die große Herausforderung der Maschinen- und Anlagenhersteller wird künftig darin liegen, vermehrt eigene Services anzubieten. Der sich daraus ergebende verschärfte Wettkampf unter den Dienstleistern sowie die zunehmende Vernetzung fordern neue Angebote und Geschäftsmodelle. Neue, innovative und effiziente Lösungen für die künftigen Herausforderungen werden von den Experten auf der "maintain" vorgestellt und in Konferenzen diskutiert werden. Alle Teilnehmer erwarten sich branchenspezifische Antworten auf die wesentlichen Fragen der Zukunft, denn die "maintain" ist dafür bekannt, wichtige Branchen-Trends frühzeitig aufzugreifen.



Genauso wie sich diese Messe als Innovationstreiber in der industriellen Instandhaltung sieht, darf man ein besonderes Unternehmen aus Deutschland als Innovationstreiber für Dichtungen aller Art sehen: die Billi Seals Dichtungstechnik GmbH ist als Ansprechpartner für Gleitringdichtungen, Graphitdichtungen und Flachdichtungen ebenfalls auf der maintain im Oktober vertreten. Für alle, die vorab Informationen über den Experten und das Fachgebiet Dichtungen benötigen bietet sich die umfangreiche Website des Unternehmens an: www.billi-seals.de.







Unser Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung und den Handel mit folgenden Dichtungen:



* Gleitringdichtungen

* Stopfbuchspackungen

* gestanzte Flachdichtungen

* PTFE-Dichtungen

* Graphitdichtungen

* Spiraldichtungen





billi dichtungstechnik gmbh

Nelkenweg 8a, 86641 Rain am Lech

