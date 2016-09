Beliebteste Safaris jetzt günstig buchen!

(firmenpresse) - Die Teilnahme an einer Safari ist der Traum vieler Menschen. Warum lassen Sie diesen nicht einfach wahr werden? Die Zeiten, in denen eine Safari nur den Gutbetuchten vorbehalten war, sind längst vorbei. Da wäre etwa die 3-tägige Keniasafari mit Jeep in Lumo und Taita Hills für unter 500 Euro, die für Kinder ab 7 Jahren geeignet ist. Sie gehört in die Kategorie „beliebteste Safaris“ der Seite kenia-safari.de, denn sie wird häufig gebucht. Neben dem Besuch von zwei Wildreservaten sind die Eintrittsgelder, Vollpension und zwei Übernachtungen im Preis enthalten.



Fernab vom Massentourismus die Tierwelt Afrikas kennenlernen



Die Schutzgebiete Taita Hills und LUMO-Reservat sind zwei kleine privatgeführte Parks in Kenia, die östlich des bekannten Tsavo West liegen. Engagierte Naturschützer haben hier zwei Projekte verwirklicht, die sich dem Erhalt einer Vielzahl von bekannten und weniger bekannten Tierarten widmet. Übernachtet wird bei der Safari in typischen Lodges. In der Salt Lick Game Lodge stehen die Häuser auf Pfählen und ermöglichen einen weiten Blick über die Savanne mit ihren Tieren. Gleiches gilt für die Unterkünfte in der Lions Bluff Lodge. Zudem wurden sie auf einer Anhöhe errichtet, was die Fernsicht noch einmal erweitert.



Jeden Mittwoch Start ins Safarierlebnis



Die Salt Lick & Lions Bluff Jeep Safari vom Onlineportal Kenia-Safari.de findet ganzjährig jeden Mittwoch statt. Sie wird ab einer Teilnehmerzahl von 2 Personen garantiert durchgeführt. Zumeist wird ein solcher Ausflug in einen Badeurlaub an der kenianischen Nord- oder Südküste integriert. Die Abholung vom und der Rücktransport zum Hotel sind gleichfalls inklusive.





http://www.kenia-safari.de/beliebteste-safaris.htm



Die auf kenia-safari.de vermittelten Safaris führen nach Afrika und sind auf die individuellen Vorlieben des Kunden abgestimmt. Im Vordergrund stehen dessen persönliche Beratung und die darauf basierende Zusammenstellung einer den Wünschen entsprechenden Safari. Die langjährige Erfahrung der Spezialisten sorgt für eine gute Beratung der Kunden.

