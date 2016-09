Die richtige Küchenbeleuchtung - Basis für gelungene Gaumenfreuden

(firmenpresse) - Was sind die Grundlagen für gelungene Gaumenfreuden aus der Küche? Hochwertige Zutaten und ein Koch, der etwas von seinem Handwerk versteht, werden wohl die Meisten darauf antworten. Eine dritte wichtige Komponente fehlt allerdings noch: die richtige Küchenbeleuchtung. Mangelt es an der optimalen Ausleuchtung der Arbeitsflächen, ist es mit der fachgerechten Speisenzubereitung nicht weit her. Gleiches gilt für den sich daran anschließenden Genuss, wenn es um das Verspeisen der zubereiteten Gerichte geht. Wer möchte nicht genau sehen, was da auf dem Teller vor ihm liegt!? Auf cht-cottbus.de werden Lichtquellen speziell für die Küche gezeigt.



Lampen für Arbeitsflächen und Esstische



Welcher Lichtspender Verwendung findet, hängt vom Einsatzgebiet ab. Unter Hängeschränken befindliche Arbeitsflächen werden bevorzugt mit platzsparenden Unterbauleuchten wie die Modelle der Serie „Cook“ vom Hersteller Briloner ausgeleuchtet. Über Esstischen hingegen sind häufig Hänge- beziehungsweise Pendelleuchten anzutreffen. Sie sind passend zu einer Vielzahl von Einrichtungsstilen erhältlich. Die Wofi „LACCHINO“ ist beispielsweise eine rustikale Pendelleuchte in Antik braun. Die weiße Pendelleuchte mit dem klangvollen Namen „Estepola“ von Eglo setzt dagegen moderne Küchen ins rechte Licht.



Auch bei der Beleuchtung gibt es Trends



Aktuell erfreuen sich die Schienensysteme sowie die indirekte Beleuchtung im Onlineshop großer Beliebtheit. Sie sind sozusagen im Trend. Das gibt es auch bei Lampen und Leuchten. Mit einem Schienensystem wie dem 5-flammigen EGLO VILANOVA ist eine präzise Beleuchtung von Flächen und Ecken möglich. Ein solches System eignet sich bei entsprechender Größe und korrekter Einstellung zur Ausleuchtung der gesamten Küche.





http://www.cht-cottbus.de/kuechenbeleuchtung-leuchten.htm



Im Onlineshop cht-cottbus.de, dessen Betreiber die CHT Cottbuser Haustechnik GmbH ist, wird ein breitgefächertes Sortiment an Haustechnik offeriert. Es deckt den kompletten Wohnbereich ab und reicht von der beleuchteten Hausnummer bis hin zu Heizungsanlagen. Großer Wert wird auf günstige Preise, Komfort und einen sicheren Bestellvorgang gelegt.

