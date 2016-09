Urlaub in Kenia: Jetzt Ferienhaus am Diani Beach buchen!

(firmenpresse) - Ein 2-Wochen-Kombiurlaub in Kenia mit Ferienhausaufenthalt und Safari verbindet Ferienhausurlaub mit einer spannenden Safari durch den Tsavo Ost und Tsavo West Nationalpark. Dieser Urlaub in Kenia wird auf der Seite kenia-safari-reisen.de ausführlich beschrieben. Die kleine privatgeführte Ferienhausanlage wurde an einem der schönsten Strände des Landes errichtet. Das Diani Beach Cottages besteht aus sechs geräumigen Bungalows. Sie gruppieren sich um den Pool der Anlage und liegen dennoch in 100 Meter Entfernung zum Indischen Ozean. Aufgrund der geringen Größe entwickelt sich schnell ein familiäres Verhältnis zwischen den Gästen sowie dem deutschen Inhaber und dessen Angestellten.



Familiäres Ambiente auch bei der Safari



Das familiäre Ambiente bleibt bei der Safari erhalten. Die Pirschfahrten während des dreitägigen Ausflugs in das Landesinnere werden mit maximal fünf Gästen in einem Jeep durchgeführt. Übernachtet wird im Severin Safari Camp und im Galdessa Camp. Im Tsavo Ost sind unter anderem die berühmten „roten Elefanten“ zuhause. Sie bestäuben sich mit der roten Erde des Parks und färben dadurch ihre graue Haut rötlich. Weiterhin kann es auf den Fahrten zu Begegnungen mit Löwen, Büffel und Leoparden kommen. Die vorgenannten Tiere sind vier Vertreter der bekannten Big Five Afrikas.



Nur einen Steinwurf entfernt: der Kilimandscharo



Im kleineren Tsavo West zieht neben der Tierwelt die kontrastreiche Landschaft die Besucher in ihren Bann. Unerwartet zeigt sich diese sattgrün, während darüber erhaben der Kilimandscharo mit seinem schneebedeckten Gipfel thront. Im Anschluss geht es bei der Reise zurück ins Ferienhaus am Meer.





