Neues Zubehör zum Karpfenangeln im Angel-Onlineshop

(firmenpresse) - Regelmäßig kommen neue Produkte auf den Markt, um das Karpfenangeln effizienter zu gestalten. Auch im Angel-Onlineshop können sich Karpfenangler über eine stetige Sortimentserweiterung freuen. So sind etwa die Carp Leads erst kürzlich zum Sortiment des Shops auf angel-berger.de hinzugestoßen. Die hochwertig verarbeiteten Bleie sind mit einer hellen Sand-Tarn-Beschichtung versehen. Dadurch sind sie von den Fischen nur schwer auszumachen. Die Carp Leads wurden zum Fischen in Strömungen und zum Ablegen auf weite Entfernungen konzipiert. Sie sind erhältlich als Inline Version und mit Wirbel fürs Safety Rig.



Der Karpfen ist ein schlauer Fisch



Das Angeln von Karpfen ist keine leichte Aufgabe. Das macht den Reiz dieses Zielfisches aus. Zwar schmeckt er auch gut, doch dem Angler geht es hauptsächlich um die sportliche Herausforderung. Erst muss der Fisch an den Haken und dann an Land bekommen werden. Für ersteres bietet sich der Angel Berger Magic Baits Boilies Mix an. Die Köder sind gut verträglich und daher für ein großzügiges Anfüttern geeignet. Verwendet wurden natürliche Aromen. Die grobe Struktur der Boilies sorgt dafür, dass die Lockstoffe und Attraktoren besser im Wasser freigesetzt werden können.



Nach dem Biss



Das Haken ist nur die halbe Miete. Nun geht es darum, den Fisch sicher zu landen. Auch hierfür stellt der genannte Angelshop passendes Zubehör zur Verfügung. Die Abhakmatte Deluxe Carp Mat ist schwimmfähig, hat ein geringes Gewicht, lässt sich platzsparend zusammenklappen und passt sich der Form des Fisches an. Der erhöhte Rand schützt vorm Herunterrutschen.





Im Onlineshop der Firma Angelsport Berger auf angel-berger.de findet der Angelsportler alles, was er zur Ausübung seines Hobbys braucht. Es besteht die Möglichkeit, die benötigten Ausrüstungsgegenstände einzeln zusammenzustellen oder zu Sets zu greifen. Wird ein Einkaufswert von 125 Euro erreicht, fallen innerhalb Deutschlands keine Versandkosten an.

Datum: 18.09.2016

