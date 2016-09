Dem Weihnachtstrubel entfliehen mit einer Mittelmeer-Kreuzfahrt

(firmenpresse) - Kreuzfahrten sind hauptsächlich dem Sommer vorbehalten oder finden außerhalb desselben nur in warmen Regionen statt? Mitnichten! Das angenehme Klima im mediterranen Raum erlaubt es, auch in der kalten Jahreszeit eine Mittelmeer-Kreuzfahrt zu unternehmen. Wie wäre es in diesem Zusammenhang beispielsweise mit einer Costa Diadema Kreuzfahrt durch das westliche Mittelmeer? Auf der Seite kreuzfahrten-reisebuero.de wird diese Schiffsreise näher vorgestellt. Der erste Termin ist vom 24. bis 31. Dezember 2016. Ideal also, um dem Weihnachtstrubel in der Heimat zu entfliehen.



Acht Tage lang Kreuzfahrtfeeling genießen



Die Mittelmeerkreuzfahrt beginnt im Hafen von Barcelona. Stopps sind unter anderem in Palma de Mallorca, Rom, La Spezia Savona und Marseille vorgesehen. Zwischen den Landgängen haben die Passagiere ausreichend Zeit, die Annehmlichkeiten ihres Schiffes zu genießen. Da wären etwa die kulinarischen Genüsse, die täglich frisch in der Schiffsküche zubereitet werden, das abwechslungsreiche Unterhaltungsangebot und der 7.800 m² große Samsara Spa. Für die kleinen Gäste zwischen drei und 17 Jahren gibt es ein eigenes altersgerechtes Betreuungsprogramm. Bei der Costa Diadema handelt es sich übrigens um das Flaggschiff der Costa Flotte. Es wurde erst 2014 in Dienst gestellt und gehört zu den modernsten Kreuzfahrtschiffen der Welt.



Eine gelungene Mischung aus Unterhaltung und Erholung



Das Angebot des oben genannten Portals bietet eine gelungene Mischung aus Unterhaltung und Erholung. Außer zum vorgenannten Zeitpunkt ist es an elf weiteren Terminen von Januar bis März 2017 buchbar. Als Alternative stehen zahlreiche andere Offerten in alle erdenklichen Kreuzfahrtgebiete rund um den Globus für eine Buchung bereit.





http://www.kreuzfahrten-reisebuero.de/mittelmeer-kreuzfahrten



Auf der Vermittlung von Reisen mit Kreuzfahrtschiffen liegt der Tätigkeitsschwerpunkt des Reiseunternehmens Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG. Das umfangreiche Angebot setzt sich aus Fluss- und Hochseekreuzfahrten zusammen. Durchgeführt werden die interessanten Schiffsreisen von bekannten Reedereien. Der Reiseland-Partner ist zugleich Payback-Partner.

