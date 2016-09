Norddeutschland im Aufschwung: Arbeitslosenzahlen sinken weiter

(firmenpresse) - In der jüngsten Vergangenheit macht sich auf dem Arbeitsmarkt in Norddeutschland ein anhaltender, positiver Trend bemerkbar. Die Arbeitslosenzahlen sinken von Monat zu Monat. Im Juni wurde die niedrigste Arbeitslosenquote seit 23 Jahren erreicht. Das liegt auch daran, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften ungebrochen hoch ist. Je spezieller oder höher die gewünschte Qualifikation ist, desto herausfordernder wird es jedoch für Unternehmen, die passenden Kandidaten zu finden. Sie bekommen die Auswirkungen des Fachkräftemangels schon seit einiger Zeit massiv zu spüren.



Personalberater ebenfalls in der Erfolgsspur



Was dem einen Leid, ist des anderen Freud. So lässt sich aktuell die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt beschreiben. Personalberater wie die Hamburger HMP Personalberatung können sich über volle Auftragsbücher freuen. Ihr Netzwerk und ihr Know-how sind gefragt, vor allem wenn es um das Gewinnen von hochqualifizierten Fach- und Führungskräften geht. Im vergangenen Jahr standen IT-Experten, Vertriebsprofis und Ingenieure auf den Suchlisten der Unternehmen ganz oben. Das hat sich in diesem Jahr nicht wesentlich geändert. In den Führungsebenen scheint die Personaldecke besonders dünn. Letztjährig wurden die Personalberater bevorzugt von Maschinenbauunternehmen sowie Unternehmen der ITK-Branche und der Konsumgüterindustrie kontaktiert. 2016 ist das verarbeitende Gewerbe an vorderster Front, der Maschinenbau reiht sich an zweiter Stelle an, die Chemie- und Pharmaindustrie dahinter.



Multikanalsuche ist ein Schlüssel zum Erfolg



Aber was macht ein Headhunter anders als die Unternehmen selbst? Ein Schlüssel zum Erfolg liegt in der Multikanalsuche, die die oben genannte Beratung gleichfalls nutzt. 2015 konnte jede zweite Stelle durch die sinnvolle Kombination von Social Media, Datenbankennutzung, Anzeigen und Direktansprache besetzt werden.







http://www.hoffmannmelcher.de/personalberatung-norddeutschland.html



Die Nutzung modernster Rekrutierungsmethoden gepaart mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Personalbranche macht das Erfolgskonzept der Beratung HOFFMANN MELCHER PARTNER aus. Das Unternehmen ist in Hamburg ansässig. Der Fokus liegt auf der Rekrutierung von hochqualifizierten Fach- und Führungskräften für norddeutsche Mittelstandsunternehmen.

