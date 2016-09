Fengniao.com repräsentiert "Face x China" auf der Image Pageant Photokina 2016

(ots) - Die zweijährliche

weltberühmte Leitmesse im Bereich Fotografie und Imaging - die

Photokina Weltmesse für Imaging - findet vom 20. September 2016 bis

zum 25. September 2016 in Köln, Deutschland, statt. Fengniao.com -

das erste chinesische Medienunternehmen für Bildverarbeitung, das

seit der Erstveranstaltung vor 66 Jahren zur Photokina geladen wurde

- ist die führende Fotografieplattform in China und wird auf der

Ausstellung 15 einzigartige Portraitkollektionen von Aufnahmen

innerhalb des Chinas einer neuen Ära ("Face x China") präsentieren,

um der Welt das zeitgenössische China zu zeigen.



Die Photokina 2016 wird über 1.000 Unternehmensteilnehmer aus 40

Ländern anziehen. Der Ausstellungsort von "Face x China" wird

Pavillon Nr. 1 auf der Kölnmesse sein, die eine Fläche von 400

Quadratmetern abdeckt, und dem nahegelegenen Leica-Pavillon

entspricht.



Um China und chinesische Fotografie besser zu verstehen, hat

Fengniao.com als führendes Unternehmen in Chinas Imagingbranche

innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten im ganzen Land über 10.000

Arbeiten eingefordert und 15 Sammlungen von Werken herausgefiltert,

die von acht Fotografen der repräsentativsten Gegenden im

zeitgenössischen China erstellt wurden. Die Gegenstände dieser

Arbeiten reichen von Stadtgebäuden, Essenslieferanten, den Stars des

Squaredance, Selfies, ausländischen Einkäufern, Schulabsolventen auf

der Heimkehr, Beijings Drifters-Autoren, Online-Berühmtheiten,

Cosplayern, Idolen der Minderheitskultur, Kunsthandwerkern,

Ausländern in China, Produzenten und feministische Künstlerinnen bis

zu Homosexuellen - insgesamt 15 Themen, die im zeitgenössischen China

nicht ausgeblendet werden sollten.



Diese hochkarätige Imaging-Veranstaltung in Köln sollte nicht

verpasst werden. Diejenigen, denen eine Anreise nicht möglich ist,



werden erleichtert sein, zu erfahren, dass "Face x China" auch auf

der Beijing International Photography Week im Oktober 2016 vertreten

sein wird.



Indem die Ausstellung "Face x China" nach Europa kommt, wird

Fengniao.com fraglos eine führende Position auf dem Sprung

chinesischer Fotografiearbeiten in die Internationalisierung

einnehmen, was den Grundstein für Chinas Fotografiebranche auf ihrem

Weg zur zukünftigen Weltbühne legen wird. Zusätzlich werden sich so

die Pforten für die Kommunikation zwischen chinesischen Fotografen

und internationalen Meistern der Branche öffnen, um die chinesische

und weltweite Fotografiekulturen zu integrieren.



