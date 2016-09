Bilanzen richtig lesen - verstehen, steuern

(firmenpresse) - Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Bilanz, Jahresabschluss und Unternehmensrisiken.





/> Erfahren Sie auch als Nicht-Kaufmann wie ein Jahresabschluss

"zwischen den Zeilen richtig gelesen'' werden kann.

/> Kennen Sie die Bewertungsspielräume bei der Bilanz und der GuV?

/> Den Jahresabschluss risikoorientiert lesen! Bonität von Kunden oder

Lieferanten richtig einschätzen

/> Risiken für das eigene Unternehmen vermeiden!





Unsere aktuellen Termine zum Seminar:



29.09. - 30.09.2016 in Berlin

29.09. - 30.09.2016 in Köln

01.12.- 02.12.2016 in Hamburg

14.02. - 15.02.2017 in Hamburg

04.05.- 05.05.2017 in Stuttgart



Ihr Nutzen:



1. Tag



/> Was kann man in einer Bilanz lesen - und was nicht?



/> Bilanz-ABC: Spielräume bei der Bewertung von Aktiva und Passiva richtig nutzen



/> Bilanz und GuV als Instrumente zur Steuerung des Unternehmens



/> Bilanzanalyse und Bilanzpolitik: Optimierung des Jahresabschlusses





2. Tag



/> Versteckte Liquiditätsreserven in der Bilanz finden und erfolgreich heben



/> Rentabilität und Liquidität mit Hilfe der Bilanz steuern und gezielt verbessern



/> Aufbau eines aussagekräftigen Branchen-und Konkurrenz-Vergleichs



/> Anforderungen an das Risikomanagement und an die Compliance-Organisation





Ihr Vorsprung



Jeder Teilnehmer erhält:



+ Bilanzanalyse-Tool gemäß Bankenstandard

+ Rating-Tool zu Erstellung des eigenen Unternehmensratings

+ Kennzahlen-Report zur Bilanzoptimierung

+ Branchen-Kennzahlen und Top- Kennzahlen zur optimalen Steuerung des eigenen Jahresabschlusses



Spezial:



+ Zusätzlich händigen wir Ihnen ein international anerkanntes Rating zu Ihrem eigenen Unternehmen aus

+ Praxisleitfaden "Direkter Aufbau des Risikomanagements '' (Umfang ca. 50 Seiten)





Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.



Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.





Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.



Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service(at)sp-unternehmerforum.de



Wir beraten Sie gerne!







