Handball-Torwart Andreas Wolff schlägt Tanz-Profi Massimo Sinató bei "Schlag den Star" (FOTO)

(ots) -

Klarer Sieg für den Europameister: Mit eindeutigem Vorsprung

gewinnt Handball-Nationaltorwart Andreas Wolff gegen Profi-Tänzer

Massimo Sinató nach zwölf Runden bei "Schlag den Star". "Ich war vor

der Sendung schon ein bisschen nervös, und insbesondere als ich die

ersten beiden Spiele verloren habe und das recht deutlich, habe ich

mich nicht so gut gefühlt. Ich habe mich aber immer wieder aufrappeln

können und hatte in Massimo in meinen Augen einen sehr starken

Gegner. Ich glaube, dass alle Entscheidungen sehr knapp waren und

dass vielleicht so ein bisschen das Glück dann den Ausschlag in meine

Richtung gegeben hat", sagte Andreas Wolff im Anschluss an seinen

Sieg über 100.000 Euro. 10,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen

Zuschauer verfolgen die Prime-Time-Show mit Moderator Elton am

Samstagabend auf ProSieben. "Der Kleine war dem Großen immer dicht

auf den Fersen, aber am Ende hat's dann eben nicht gereicht. Er ist

einfach ein verdammt harter Gegner", resümierte Massimo Sinató seine

Niederlage am Ende der Show.



Andreas Wolff vs. Massimo Sinató - das Spiele-Protokoll:



Spiel 1. "Hochziehen": Welcher der beiden Männer zieht sich am

schnellsten am Seil hoch und läutet die Glocke? Sinató greift durch

und geht mit 1:0 in Führung.



Spiel 2. "Musik rückwärts": Musik liegt in der Luft! Wer erkennt

den Song, wenn er rückwärts gespielt wird? Sinató baut seine Führung

aus. 3:0.



Spiel 3. "Medizin-Basketball": Handball-Wolff macht kurzen Prozess

mit Tanz-Sinató und wirft die meisten Bälle in den Korb. Er gewinnt

sein erstes Spiel und gleicht aus. 3:3



Spiel 4: "Angry Birds" - oder Männer, die mit Vögeln auf Schweine

schießen. Wolff katapultiert sich an die Spitze und geht in Führung.

7:3



Spiel 5. "Kisten halten": Wer stapelt mehr Kisten waagerecht gegen

die Wand? National-Torwart Wolff beweist (Nerven-) Stärke und führt



nun mit 12:3.



Spiel 6. "Blamieren oder Kassieren": Wolff hat im #SdS-Kultspiel

die Nase vorn und baut seine Führung aus. 18:3.



Spiel 7. "Der Kran": Wer beweist ein glücklicheres Händchen am

Baukran? Wolff, der Baumeister, gewinnt auch dieses Spiel und

vergrößert seinen Vorsprung auf 25:3.



Spiel 8. "Beach-Volleyball": Am Strand von Köln-Mühlheim überzeugt

Ballkünstler Wolff und führt nun mit 33:3.



Spiel 9. "Was passt nicht?": Wer hat den Durchblick und findet das

Bild, das nicht zum Oberbegriff passt? Sinató macht das Spiel und

verkürzt auf 33:12.



Spiel 10: "Speedcourt": Wer kann sich besser zehnstellige Zahlen

merken? Blitzmerker ist Andreas Wolff. Er vergrößert seine Führung

auf 43:12.



Spiel 11: "Blind pinnen": Jedes blinde Huhn findet mal ein Korn,

aber welcher Star trifft blind einen Punkt auf der Pinnwand? Wolff

macht das Rennen. 54:12.



Spiel 12: "Wo liegt was": Matchball für Andreas Wolff! Wer kennt

sich in Europa aus? Der Handballprofi hat den Durchblick - und

gewinnt klar "Schlag den Star" gegen Massimo Sinató mit 66:12.



Bilder aus der Show stehen auf

http://presse.prosieben.de/schlagdenstar zum Download bereit.



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes

Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope /

ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 18.09.2016

(vorläufig gewichtet: 17.09.2016)



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment

Michael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn(at)ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Susi Lindlbauer Tel. +49 [89] 9507-1182

Susi.Lindlbauer(at)ProSiebenSat1.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

ProSieben Television GmbH sds-7ww-5166.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.09.2016 - 08:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1401479

Anzahl Zeichen: 4084

Kontakt-Informationen:

Firma: ProSieben Television GmbH sds-7ww-5166.jpg

Stadt: Unterföhring





Diese Pressemitteilung wurde bisher 36 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung