Gisela Schlüter veröffentlicht weltweit erstes Fachbuch über PER-K ®

Entdecken Sie die Macht Ihres Unterbewusstseins und die Kraft einer Coaching-Methode, die Ihr Leben verändern kann.

"PER-K ® - Mit Highspeed zum Erfolg im Business" ist jetzt überall im Buchhandel und online erhältlich.

Entdecken Sie den Weg zu konstantem Erfolg im Verkauf

(firmenpresse) - So schnell und so einfach wie möglich positive Veränderungen zu bewirken, darum geht es bei PER-K ® und darum geht es in diesem Buch. Dabei werden nicht nur die theoretischen Grundlagen vermittelt - von der Macht der Glaubenssätze bis hin zum Whole-Brain-Zustand - sondern der Leser findet eine Fülle von konkreten Beispielen für die Anwendung von PER-K ®.

Dieses Buch richtet sich in erster Linie an Menschen, die im Berufsleben stehen. An Menschen, die hin und wieder an Grenzen stoßen und diese gern überwinden möchten. PER-K ® ist dabei die Methode der Wahl. Es wirkt schnell, zuverlässig und vor allem nachhaltig!



Über die Autorin:

Gisela Schlüter ist zertifizierter PER-K ® und PSYCH-K ® Coach und bislang international die Einzige mit der Zusatzausbildung als PER-K ® Catalyst, trainiert von Robin Graham, Director of PER-K ® Centre International.

Darüber hinaus verfügt die Autorin über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Verkauf. Lebens- und Berufserfahrung machen Gisela Schlüter zur idealen Expertin für die Entdeckung der revolutionären Methode PER-K ®.





Sie suchen Beratung für Ihr Unternehmen in Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, Verkaufsstruktur oder Einzelcoaching mit nachhaltigem Erfolg? Durch die Optimierung der menschlichen Potentiale soll die wertschöpfende und zukunftsgerichtete Entwicklung Ihres Unternehmens / Ihrer Organisation gefördert werden!

Ein grundsätzliches Merkmal des professionellen Coachings ist die Förderung der Selbstreflexion und -wahrnehmung und die selbstgesteuerte Erweiterung und damit Verbesserung der Möglichkeiten des Klienten bezüglich Wahrnehmung, Erleben und Verhalten.

Mit PER-K ® und HypnoCoaching arbeite ich über den beruflichen Bereich hinaus sehr erfolgreich in der privaten und beruflichen Persönlichkeitsentwicklung zur Lösung unterschiedlichster Probleme! Diese werden schnell erkannt und dauerhaft bewältigt!

PER-K ® und HypnoCoaching setzen da an, wo Veränderungsprozesse normalerweise einen langen, zeitaufwendigen Weg benötigen. PER-K ® und HypnoCoaching hingegen können die Förderung innerhalb kürzester Zeit im Unterbewusstsein integrieren, so dass es für den Klienten leicht fällt, mit Freude und nachhaltigem Erfolg direkt seine Ressourcen in vollem Umfang anzuwenden und Hinderungsgründe sofort abzulegen.

CoachingInChange CIC Schlüter

CIC Schlüter

Gisela Schlüter



Falltorstraße 37

51429 Bergisch Gladbach



Telefon 02204 984 3550

gs(at)cic-schlueter.de

www.cic-schlueter.de

MarketingInMotion

MIM Rolf Adams

Zertifizierter Marketing-Manager (Univ. Koblenz-Landau)

Freier Journalist (DVPJ), Regisseur, AV-Produzent



ra(at)marketinginmotion.de



Händelstr. 3

56170 Bendorf

Fon: +49 2622 972 088

Kommentare zur Pressemitteilung