Alexander Kulitz neuer Bundesvorsitzender / Junge Wirtschaft wählt neue Führungsspitze

(ots) - Die Wirtschaftsjunioren Deutschland haben gestern

in Singen den Ulmer Unternehmer Alexander Kulitz zum neuen

Bundesvorsitzenden gewählt. Am 1. Januar wird er den aktuellen

Bundesvorsitzenden Horst Wenske ablösen und die Führung des

bundesweit größten Verbandes der jungen Wirtschaft übernehmen.



Im kommenden Jahr soll die Selbstverwaltung der deutschen

Wirtschaft im Mittelpunkt der Verbandsarbeit stehen. "Endloser Streit

um die Reform der Erbschaftsteuer, Rente mit 63 oder ständig neue

Regularien auf EU-Ebene - es wird Zeit, dass Unternehmen wieder mehr

Mitbestimmungsrechte bei Organisation und Verwaltung unseres

Wirtschaftslebens erhalten", sagt Alexander Kulitz. "Ansonsten müssen

wir uns ernsthaft überlegen, ob wir Deutschen auch in Zukunft

international Spitze sein wollen", ergänzt Kulitz.



Kulitz verwies auf die berufliche Bildung als erfolgreiches

Beispiel für die Selbstverwaltung der Wirtschaft. Die duale

Ausbildung hat sich nicht nur in Deutschland etabliert, sondern wurde

von vielen Unternehmen anderer Länder übernommen. "Die Politik denkt

allzu oft in Legislaturperioden, Betriebe dagegen in

Erfolgsstrategien ohne Ablaufdatum."



Alexander Kulitz ist Gesellschafter und Mitglied der

Geschäftsleitung des 1972 gegründeten Familienunternehmens, der ESTA

Apparatebau, in Senden. Der studierte Jurist und zugelassene

Rechtsanwalt engagiert sich seit 2008 bei den Wirtschaftsjunioren -

zuletzt als Landesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren

Baden-Württemberg.



Das Amt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden wird am 1. Januar

Mathias Koch übernehmen. Koch ist Mitglied der Geschäftsführung der

KOCH Gruppe mit Sitz in Wirges.



Die Wirtschaftsjunioren Deutschland sind der mit mehr als 10.000

Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft der größte deutsche

Verband von Unternehmern und Führungskräften unter 40 Jahren. Bei



einer Wirtschaftskraft von mehr als 120 Milliarden Euro Umsatz

verantworten sie rund 300.000 Arbeits- und 35.000 Ausbildungsplätze.

Sie sind als größtes Netzwerk junger Wirtschaft in Deutschland mit

214 Mitgliedskreisen vor Ort präsent.







