Anlegen unter Motor mit dem Hafenskipper

Die Hafenskipper-App, neu für Windows

Hafenskipper-App: Katamaran beim Wenden

(firmenpresse) - Die beliebte Hafenskipper-App erweitert ihr Übungsrevier. Ab sofort gibt es die App nicht nur im Apple App Store (iPad, iPhone), sondern auch im Microsoft Store (Phones und Tablets mit Touchscreen).



Mit der Hafenskipper-App können Anfänger als auch Fortgeschrittene Hafen- und Anlegemanöver unter Motor üben. Zudem können sie ihr Verständnis zum Verhalten von sechs unterschiedlichen Schiffstypen erweitern.



Schritt für Schritt werden in 12 Trainingsleveln die grundlegenden Schiffsmanöver unter Motor im Hafen geübt. Anfänger können sich auf ihre Fahrstunde zum Bootsführerschein vorbereiten. Fortgeschrittene Skipper testen ihre Kenntnisse beim sicheren Manövrieren durch den Hafen. Dabei wird das Aufstoppen, Anlegen am Steg, Wenden auf engem Raum, Boxenfahren und vieles mehr geübt.



Erfahrene Skipper trainieren in den freilaufenden Leveln eigene Bootsmanöver mit Wind und Wasserströmung. An einigen Stegen und Mooring-Bojen kann das Schiff mit Leinen festgemacht werden.



Unterstützung findet der Anwender in Kapitän Bill, der in den Demos die Hafenmanöver vorführt, und dem Handbuch.



http://www.hafenskipper.de



STUR UG (haftungsbeschränkt)

STUR UG (haftungsbeschränkt)

STUR UG (haftungsbeschränkt)

Turmstraße 101

74321 Bietigheim-Bissingen

eMail: presse(at)hafenskipper.de

STUR UG (haftungsbeschränkt)

Stefanie Wietzer

Turmstraße 101

74321 Bietigheim-Bissingen

eMail: presse(at)hafenskipper.de

Firma: STUR UG (haftungsbeschränkt)

Ansprechpartner: Stefanie Wietzer

Stadt: Bietigheim-Bissingen

Telefon: 01737388380



