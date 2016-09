rbb-exklusiv: Brandenburg will Daten des BAMF beschlagnahmen lassen

(ots) - Der Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg,

Erado Rautenberg, will rund 18 000 Datensätze vom Bundesamt für

Migration und Flüchtlinge beschlagnahmen lassen.



Nach Informationen des rbb hat er von der zuständigen

Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder dazu mehrere entsprechende

Beschlüsse bei Gericht beantragt.



Zuvor hatte Rautenberg den Leiter des BAMF, Frank-Jürgen Weise,

persönlich aufgefordert, die Datensätze zu übergeben. Es handelt sich

um die Daten von Flüchtlingen, die in der Zeit vom 5. September 2015

bis zum 22.Dezember 2015 mit der Bahn aus Ungarn oder Österreich nach

Brandenburg gelangten und die die Bundespolizei aus Kapazitätsgründen

nicht alle identifizieren konnte. Er wolle nicht alle Flüchtlinge

unter Generalverdacht stellen, sagte Rautenberg dem rbb:



"Ich will wissen, wer genau im Land ist und ich möchte mir, wenn

etwas passiert in unserem Land, nicht vorwerfen lassen, dass ich

nicht alles vorher hätte unternehmen können."



Das BAMF verweigert die Herausgabe der Daten und begründet das mit

einer nicht vorhandenen Verhältnismäßigkeit. Nach Recherchen des rbb

misstrauen dem BAMF offenbar mehrere Bundesländer in Bezug auf die

Identitätsprüfungen. So teilt das Bundesinnenministerium auf Anfrage

mit, dass in Bayern bereits eine Reihe von Dokumenten als Fälschungen

erkannt wurden, die bereits im Asylverfahren vom BAMF geprüft worden

waren.



Nach rbb Recherchen stellten bayrische Fahnder allein in

Garmisch-Partenkirchen bei einer Stichprobe 19 gefälschte Pässe

sicher. Die Dunkelziffer sei viel höher, so der Sprecher des

bayrischen Innenministeriums, Oliver Platzer, da die meisten Ämter

sich auf die Prüfung des BAMF verlassen würden.



In Mecklenburg-Vorpommern sieht es ähnlich aus. Dort überprüft man

derzeit rund 3300 Pässe. Darunter fanden sich bereits 140 gefälschte,



syrische Pässe. Vier davon hatte das BAMF sogar mit Gutachten als

echt erklärt. Drei der gefälschten Identitäten ordnet man dem Umfeld

des IS zu.







