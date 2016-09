Gute Musik macht das Leben reicher

(firmenpresse) - Musik, die persönlich gefällt, wirkt wie eine Droge im Gehirn. Hören wir gute Musik, kommt es zu einer positiven Ausschüttung des Botenstoffes namens Dopamin. Je mehr man die gehörte Musik mag, desto höher ist die Freisetzung. Das erklärt auch, warum Musik schon seit Menschengedenken einen so hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat – kultur- und länderübergreifend.



Musik Veranstaltungen:

Die Musikgeschmäcker sind verschieden. Der eine bekommt bei Schubert Gänsehaut, der andere liebt den Rock´n `Roll.



Was jedoch für alle gilt: Ein Instrument selbst spielen zu können ist eine tolle Sache und schafft oftmals einen optimalen Ausgleich zu dem sonst so hektischen Alltagsleben.

Bis man Instrumente spielen beherrscht, dauert es seine Zeit. Doch es lohnt sich.



Eine gute Methode hierbei ist auch das besuchen von Musik Veranstaltungen bzw. Workshops oder Clinics. Hier lernt man gemeinsam in der Gruppe und kann durch Zuschauen oder selber mitmachen Praktisches dazu lernen.



Musik Workshops – wo findet man Gute?



Die Firma Musik Wittl beispielsweise, mit Fachgeschäften in Regensburg und Parsberg, bietet verschiedenste Workshops und Clinics an. Am 21.09.2016 findet im Musikgeschäft Parsberg ab 19:00 Uhr die Sonor Vintage Drum-Clinic statt.

Der deutsche Schlagzeug-Hersteller Sonor präsentiert seine aktuelle „Vintage“ Serie. Wie der Name schon preisgibt, handelt es sich hier um die Verbindung von modernster Technologie, also modernem Sound, mit nostalgischer Optik.



Hier leben die 50er und 60er Jahre wieder auf. Das Set eignet sich für Jazz, Rock `n`Roll, Big Band aber auch Soul und Funk. Mit von der Partie bei dieser Clinic ist die sympathische Prof-Drummerin Emanuelle Caplette aus Kanada. Sie ist eine äußerst gefragte Trommlerin im Studio und besitzt eine eigene Schlagzeug-Schule.



An diesem Abend wird Sie eine Art Show zaubern, zum Zuhören und Zuschauen – Technik und Groove auf höchstem Niveau. Sehr empfehlenswert für alle Rhythmus- und Schlagzeuglieber. Weiterhin locken dort Sonderausstellungen und interessante Spezial-Angebote im Bereich Schlagzeug.





Inzwischen ebenso sehr beliebt sind die Cajon Workshops des Musikhauses. Das praktische Schlagzeug für unterwegs begeistert zunehmend mehr und ist für alle geeignet die flexibel bleiben möchten. Am 28. September und 20. Oktober 2016 (Musikhaus Parsberg, von 18:30 – 21:00 Uhr), können Anfänger wieder einen Zugang und Einstieg finden.



In der Gruppe werden einige Grooves erlernt, welche die Grundlage für das Erlernen bilden. Weiterhin werden erste Eindrücke von Grundrhythmen, Schlagtechnik und Spielweise vorgeführt. Die Instrumente werden bei Bedarf kostenlos zur Verfügung gestellt.



Schon fast Tradition hat die C.F. Martin-Experience Tour die ebenfalls wieder im Musikgeschäft Parsberg stattfindet (18. November 2016, 18:00 - 21:00). Der Akustik-Gitarrenhersteller präsentiert C.F. Martin zusammen mit der Singer- und Songwriterin Diane Ponzio sein komplettes Repertoire an Instrumenten. Die neuesten Modelle - günstige Einsteiger Gitarren bis hin zu exklusiven Custom-Instrumenten – werden an diesem Tag vorgeführt.

Obenauf gibt es dann noch sehr spannende Hintergrund Geschichten über die Historie von Martin-Guitars. Aber auch ein tolles kleines Konzert und die einzigartige Chance zum Small-Talk.



Hinweis: Für alle oben genannten Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich.



Instrumenten Tipp für alle Saxophon Liebhaber:



Das Altsaxofon „Selmer Limited Edition“: Dies ist ein großartiges Saxophon, welches anlässlich des 200. Geburtstages des berühmten Erfinders Adolph Sax und zugleich zum 130. Geburtstages von Henri Selmer Paris kreiert und gefertigt wurde. Es ist sozusagen eine Hommage an die beiden. Das einzigartige Design dieses Instruments lehnt sich an frühere, historische Modelle an und ist ein "ausgefallenes Stück" für echte Fans und Sammler.



Top-Berater und Organisator vieler Musik Veranstaltungen:



Musik Wittl sind nicht nur Musikexperten, sondern begeistern ebenso mit einer riesen Auswahl an Musik-Instrumenten und einem Verleih- sowie Reparaturservice. Auch ausgefallene Liebhaber Stücke, wie zum Beispiel die oben genannte Limited Edition, sind im Sortiment zu finden. Mit viel Herzblut und Leidenschaft organisiert das Team außerdem zahlreiche Musik-Veranstaltungen.







Musik Wittl ist ein Musikhaus mit Sitz in Parsberg und einem weiteren Standort in Regensburg. In Parsberg findet man eine Musikinstrumenten-Ausstellungsfläche auf 1.500 m2 vor. Workshops und eine Musikschule runden das breite Angebotsspektrum ab. Hohe Qualität, gute Beratung gehören bei Musik Wittl zum Standard. Das Team selbst sind Musikexperten, wo jeder sein Fachgebiet hat. So erhalten Sie zu jedem Produkt immer eine Spitzenberatung.





Musikhaus Wittl, Inhaber: Adelheid Wittl

Telefon: 09492 600 190



Fax: 09492 600 1920

Fax: 09492 600 1920



E-Mail-Adresse: info(at)musik-wittl.de

Musikhaus Wittl, Inhaber: Adelheid Wittl

Firmensitz: Hohenfelser Str. 41, 92331 Parsberg



Telefon: 09492 600 190

Fax: 09492 600 1920



E-Mail-Adresse: info(at)musik-wittl.de

