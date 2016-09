Die Revolution geht weiter in Double Chocolate Brownie

Ab sofort gibt es den FIBER BAR als den wahrscheinlich ballaststoffreichsten Proteinriegel der Welt nun auch in leckerem Double Chocolate Brownie mit köstlichen Schokostückchen.

FIBER BAR in Double Chocolate Brownie

(firmenpresse) - Der FIBER BAR® ist das wohl Beste, was es aktuell im Riegelsegment gibt. Ein hoher Ballaststoffgehalt, viel Eiweiß, ein sehr geringer Fettanteil, weniger als 1?g Zucker pro Riegel und vor allem ein unvergleichlich leckerer Geschmack gehören zu seinen unschlagbaren Eigenschaften. Darüber hinaus enthält er natürliche Steviasüße, denn es geht um deine Gesundheit. Teste den FIBER BAR®, du wirst begeistert sein! VERSPROCHEN!



Die Revolution hat begonnen: FIBER BAR®

Du denkst: Das gibt es nicht? Doch: Wir haben ihn! Einzigartig in der Qualität, mit phänomenalen Nährwerten und dennoch lecker sowie cremig im Geschmack. Der FIBER BAR® ist eine regelrechte Revolution unter den Proteinriegeln, denn der unglaublich hohe Ballaststoffgehalt schlägt alles Bisherige. Willst du ein Teil der Revolution sein? Dann sei dabei: Hol dir den neuen FIBER BAR® und genieße ihn wie eine Süßigkeit, bei reichlich Protein, nur 2,5 g Fett und weniger als 1 g Zucker pro Riegel.



Der wahrscheinlich ballaststoffreichste Proteinriegel der Welt

Durch seinen hohen Ballaststoffanteil von über 30 g pro 100 g ist der FIBER BAR® nicht nur einer der gesündesten Proteinriegel der Welt, sondern auch der wahrscheinlich ballaststoffreichste. Der FIBER BAR® ist sowohl in Aufbau- als auch in Diätphasen optimal geeignet und immer dann, wenn du Lust auf eine leckere Süßigkeit hast; dies bei überragenden Nährwerten und ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.



Beste Nährwerte, weil es um dich geht!

Gesundheit sollte stets deine erste Priorität sein! Genau das haben wir uns zum Ziel gesetzt und nur die hochwertigsten Nährwerte für den FIBER BAR® ausgesucht. So setzen wir Stevia als natürliches Süßungsmittel ein, denn deine Gesundheit steht an erster Stelle. Teste den neuen FIBER BAR®, wir versprechen dir, du wirst begeistert sein!





Die Qualitätsmerkmale des FIBER BAR® im Überblick:

- Sehr hoher Ballaststoffanteil von über 30 g pro 100 g

- Viel Eiweiß mit 37 g pro 100 g

- Geringer Fettgehalt von 2,5 g pro Riegel

- Weniger als 1?g Zucker pro Riegel

- Hochwertige Proteinmatrix aus Milchprotein und Molkenprotein

- Ideal für eine kohlenhydratreduzierte Ernährung geeignet

- Hohe biologische Wertigkeit von 128

- Lange Proteinversorgung durch hohen Milcheiweißanteil

- Über 22 g BCAAs pro 100 g Protein

- Reich an essentiellen Aminosäuren

- Unschlagbar leckerer und cremiger Geschmack

- Trägt zum Muskelaufbau und Muskelerhalt bei*

- Glutenfrei, daher auch bei Glutenunverträglichkeit geeignet

- Optimal als Süßigkeiten-Ersatz - ohne schlechtes Gewissen

- Frei von künstlichen Vitaminzusätzen

- Hergestellt in Deutschland

* durch das enthaltene Protein







FREY Nutrition

Herrenstr. 34, 44287 Dortmund

18.09.2016

Sprache: Deutsch

News-ID 1401495

Anzahl Zeichen: 3166

FREY Nutrition

Klaus Lönsmann

Paderborn

+49 (0)231 / 45 23 82



