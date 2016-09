Spionage bei "Bild" und "Die Welt": Wer hat Axel Springer verraten? - Mediendienst kress.de: Mittwoch Entscheidung am Bundesverwaltungsgericht erwartet

(ots) - Wer hat über Jahre Axel Springer, "Bild", "Welt"

und "Hamburger Abendblatt" ausspioniert und die Informationen dem

Bundesnachrichtendienst zugetragen? Nach Informationen des

Branchendienstes kress.de entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in

Leipzig an diesem Mittwoch, ob der BND verraten muss, welche Quellen

im Unternehmen "abgeschöpft und beobachtet" wurden.



"Bild"-Chefreporter Hans-Wilhelm Saure zum Mediendienst kress.de:

"Der BND handelte eindeutig rechtswidrig, als er den Springer-Verlag

in der Nachkriegszeit ausspionierte. In einer Demokratie müssen diese

Verfehlungen offen gelegt werden und dürfen nicht weiter unter

Verschluss bleiben."



