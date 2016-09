Trelleborg auf der IAA

Extrudierte Dichtungen für die Automobilindustrie von Trelleborg

Dichtungslösungen für die Automobilindustrie präsentiert Trelleborg auf der IAA im September in Hann

(firmenpresse) - Leistungsfähige Dichtungslösungen von Trelleborg Sealing Profiles dichten, dämpfen und schützen in anspruchsvollen Umgebungen. Mit Standarddichtungen und kundenspezifischen Anfertigungen beliefert das Unternehmen auch die Fahrzeug- und Transportindustrie. Vom 22. bis 29. September 2016 können sich Interessierte auf der Internationalen Automobilausstellung IAA Nutzfahrzeuge in Hannover ein umfassendes Bild über das Produktportfolio machen - am Messestand E25 in Halle 23. Im Fokus stehen dabei extrudierte Dichtungsprofile und Dichtungen, die aus einem oder mehreren Komponenten bestehen.



"Im Fahrzeugbereich müssen Dichtungen höchsten Anforderungen genügen", erklärt Otakar Va?ák, Transport Segment Manager bei Trelleborg. Sie haben unter anderem die Aufgabe, Lärm und Schwingungen zu dämpfen und extremen Temperaturen Stand zu halten. Zugleich gewährleisten sie, dass Fahrzeuge jeder Größenordnung stets sicher und energieeffizient unterwegs sind. Mit einer großen Bandbreite an hochleistungsfähigen Materialien und Techniken entwickelt Trelleborg Sealing Profiles spezielle, extrudierte Dichtungslösungen, die diese vielseitigen Anforderungen erfüllen. Dabei kommen vor allem Materialien wie EPDM, TPE, Silikone und andere Elastomere und Thermoplaste zum Einsatz. Neben Extrusion werden unterstützende Herstellungstechniken wie Schneiden, Stanzen, Adhäsion, Vulkanisieren und Schweißen angewandt. Zum Produktsortiment gehören unter anderem Dichtungslösungen für Türen- und Fenster, Motorhauben, Vorder- und Rücklichtleuchten sowie Windschutzscheiben. Durch spezielle Oberflächenbehandlungen erhalten die Dichtungen wichtige Zusatzeigenschaften, die sie beispielsweise resistenter, haltbarer oder gleitfähiger machen. Bereits bei der Herstellung wird Wert darauf gelegt, dass sich die Dichtungen später leicht montieren lassen.



Die IAA Nutzfahrzeuge findet in diesem Jahr zum 66. Mal statt und ist eine der wichtigsten Treffpunkte für die Bereiche Mobilität, Transport und Logistik. Weitere Informationen zum Produktprogramm an Dichtungen für Nutzfahrzeuge von Trelleborg erhalten Besucher am Messestand E 25 in Halle 23 - hier stehen die Trelleborg-Mitarbeiter auch für einen Austausch zur Verfügung.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.trelleborg.com/sealing-profiles



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Trelleborg Sealing Profiles gehört zur Unternehmensgruppe Trelleborg und ist auf die Entwicklung von hochleistungsfähigen Dichtungslösungen für Gebäude, erneuerbare Energien und Transport spezialisiert. Mit umfassender Fachkompetenz und modernster Technologie auf dem Gebiet der Dichtungstechnik bietet das Unternehmen Standardausführungen und Maßanfertigungen als Komplettlösung für unterschiedlichste Einsatzbereiche und Branchen weltweit an. Abdichtungen von Trelleborg Sealing Profiles kommen unter anderem in Fassaden, Fenster, Türen, Solarpanelen und Fahrzeugen zur Anwendung und bieten dort zuverlässigen Schutz vor Kälte, Hitze und Lärm. Eine große Bandbreite an Elastomeren, thermoplastischen Materialien sowie Lösungen aus Mehrkomponentenverbundstoffen dienen der Herstellung von Dichtungsprofilen, die den hohen Anforderungen an Fertigung und Design gerecht werden. Zentraler Anspruch des Unternehmens ist nachhaltiges und umweltbewusstes Handeln, das bei der Entwicklung von dauerhaften und verwertbaren Produkten maßgeblich ist.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Trelleborg Sealing Profiles

Leseranfragen:

Plauener Straße 17, 44139 Dortmund

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 18.09.2016 - 14:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1401503

Anzahl Zeichen: 2320

Kontakt-Informationen:

Firma: Trelleborg Sealing Profiles

Ansprechpartner: Andre Wand

Stadt: Grossheubach

Telefon: 0231 / 330 49 323



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.