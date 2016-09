Wie im Urlaub: schlafen "in der Box"

Wer sich nicht erst im Urlaub, sondern jeden Tag bestens erholen will, der sollte vor allem im Schlafzimmer nicht sparen. Boxspringbetten bieten Schlafkomfort wie im Luxushotel.

Matratzen-Welten: Ihr Partner für Boxspringbetten

(firmenpresse) - Wenn wir täglich durch unser Leben hetzen, arbeiten, den Haushalt schmeißen und uns um die Kinder kümmern, freuen wir uns, wenn der wohlverdiente Urlaub endlich vor der Tür steht. Doch selbst wenn es gelingt, zwei Wochen lang abzuschalten, hat uns der Alltag meist in kürzester Zeit wieder. Dabei ist es gerade zu Hause wichtig, für gute Erholung zu sorgen. Die längste und intensivste Phase der Erholung bietet vor allem die Nachtruhe. Etwa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend in unseren Betten und auf den von uns gewählten Matratzen. Deshalb ist es besonders wichtig, hier auf hohe Qualität zu achten und in ein Bett zu investieren, das genau auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.



Boxspringbetten bieten dabei ein Schlaferlebnis der besonderen Art. Man kennt die pompösen, bequem aussehenden Schlafstätten meist aus amerikanischen Filmen oder Hotels. Sie unterscheiden sich aber nicht nur in der Optik von den Betten, die wir in Mitteleuropa kennen. Boxspringbetten haben keinen klassischen Lattenrost, sondern bestehen aus drei Elementen: Ganz unten befindet sich die Box, in der Taschen- oder Bonellfedern eingearbeitet sind. Auf der gefederten Box befindet sich dann noch eine Federkernmatratze. Ganz oben wird ein sogenannter Topper über die Matratzen gelegt. Durch die beiden unteren Federschichten entsteht eine schwingende Liegefläche, die, ergänzt durch den Topper, ein Schlafgefühl wie auf Wolken erzeugt. Besonders in den USA oder Skandinavien erfreuen sich Boxspringbetten großer Beliebtheit. Doch auch in heimischen Schlafzimmern halten die königlich anmutenden Betten nach und nach Einzug.



Durch die drei Schichten bieten Boxspringbetten einen angenehm hohen Einstieg. Dies kann besonders für ältere Menschen oder Menschen mit Verletzungen und/oder Schmerzen vorteilhaft sein. Die gute Federung lindert Rückenprobleme im Schlaf. Hinzu kommt, dass sich die Federn auch Menschen mit höherem Gewicht besser anpassen und so geruhsameren Schlaf bescheren.





Boxspringbetten gibt es in den verschiedensten Ausführungen und Preisklassen. Interessenten finden noch mehr Informationen zum Thema Boxspringbetten sowie eine große Auswahl im Matratzen Online Shop unter www.matratzen-welten.de.







Auf der Suche nach der besten Matratze ist der Matratzen-Welten Shop der optimale Partner. Günstige, qualitativ hochwertige Matratzen in verschiedensten Ausführungen und Preisklassen finden Sie im Matratzen-Welten Shop genauso wie Matratzenauflagen, Lattenroste und Zubehör für Allergiker.



Wir verbringen ungefähr ein Drittel unseres Lebens im Schlaf - ein erholsamer und gesunder Schlaf ist also sehr wichtig. Auf der Seite von Matratzen-Welten finden Interessierte nicht nur Matratzen und Zubehör, sondern auch wertvolle Tipps zur Wahl der richtigen Matratze.



