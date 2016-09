Neuheiten für bissigere US-Cars

Der Tuner Kraftwerk kommt mit neuen Angeboten aus den Werksferien: Diablosport inTune i2 für GM-Fahrzeuge, Mahle Schmiedekolben für 6.1 SRT8 Motoren, Fächerkrümmer für Camaros ?

(firmenpresse) - Die Hünfelder Tuningfirma Kraftwerk, seit über einem Jahrzehnt auf die Leistungssteigerung von US-Cars spezialisiert, bietet ein paar Neuigkeiten für jene, die mehr aus ihren Chrysler, Dodge, RAM, Jeep, Chevrolet oder Cadillac herausholen wollen.



Kraftwerk, längst in Europa als Marke etabliert, bietet für alles, was Topleistung betrifft, eine individuelle Lösung: vom Chiptuning über klassisches Motortuning bis hin zu kompletten Kompressorumbauten.



Die Profis für mehr Power und mehr Mumm unter der Haube haben neben ihrem Werkstattgeschäft auch ein gut sortiertes Lager mit Original- und Tuningteilen parat, zu beziehen über ihren Online-Shop - inklusive Beratung für Kraftwerk-Kunden.



Neu im Shop:



---Diablosport inTune i2 für alle GM-Fahrzeuge---



Das Programmiergerät für Chevrolet, Cadillac, GMC, Hummer und Pontiac Fahrzeuge ist sofort lieferbar und wird durch Kraftwerk vor dem Versand mit dem aktuellsten Update versehen.



Das inTune i2 - es ersetzt das inTune i-1000 - zeichnet sich durch einen schnelleren Prozessor, schnellere Lese- und Schreibvorgänge, ein höher auflösendes Display sowie eine verbesserte intuitive Menüführung aus.



Zum Lieferumfang gehören: OBD- und USB-Kabel, OBD-Abdeckung, Deutsche Bedienungsanleitung und Support durch Kraftwerk.



Neben dem im Gerät enthaltenen Standardtuning kann das inTune i2 unter anderem OBD-Daten mitloggen, Fehlercodes auslesen und löschen sowie "Custom Tunes", also durch Kraftwerk individuell erstellte Datenstände, in das Fahrzeug programmieren.



Mehr Kraftentfaltung verspricht ein ausgesprochen machtvolles Fahrgefühl. Das gilt auch für die folgenden Neuheiten von den Leistungstunern aus der osthessischen Konrad-Zuse-Stadt.



---Mahle Schmiedekolben auch für alle 6.1 SRT8 Motoren---





Mahle Schmiedekolben gibt es für die 6.4er SRT Motoren bei Kraftwerk schon länger. Und haben sich vielfach bewährt. Aufgrund der großen Nachfrage sind sie jetzt auch für den Vorgängermotor, den 6.1 SRT8 Motor erhältlich.



Die Lieferung beinhaltet 8 Kolben und Kolbenringe. Es sind "Drop-In"-Kolben, das heißt, sie werden als direkter Ersatz für die Serienteile verwendet, ohne dass weitere Modifikationen am Motor notwendig sind. Die Kolben sind auch im Übermaß erhältlich.



Mahle Schmiedekolben für 6.1 SRT8 Motoren gibt es auch als Paket zusammen mit Schmiedepleueln. Inhalt: 8 Kolben, 8 Pleuel, Kolbenringe, Pleuelschrauben und ARP 2000 Bolzen.



Der Einsatz derartiger Schmiedekolben ist ein "Muss" für Kompressorumbauten mit mehr als 6-7 PSI Ladedruck sowie ein sinnvolles Upgrade auch für jene, die mit weniger Ladedruck fahren.



---Fächerkrümmer für Camaro jetzt im Shop---



Für den Camaro der Modelljahre 2010 bis 2015 (Automatik und Schaltgetriebe) hat der Hünfelder Tuner jetzt Fächerkrümmer mit dem kompletten Einbaumaterial im Angebot.



Durch den Einbau von Fächerkrümmern, sprich aufgrund einer idealen Veränderung der Krümmerrohrlängen, deren Durchmesser und der Krümmerrohrführungen für jeden einzelnen Zylinder wird die Motorleistung sowie der Drehmomentverlauf deutlich verbessert.



Der Lieferumfang umfasst: TIG geschweißte Fächerkrümmer aus Edelstahl, Katersatzrohre, Krümmerdichtungen, Lambdasonden Verlängerungskabel, Lambdasondendistanzstücke zum Vermeiden von Fehlercodes P0420 und P0430.



---Camaro-Kompressorkit - Umbau von den Profis---



Seit Ende 2015 die Hünfelder die exklusiven Europa-Vertriebsrechte für Camaro-Kompressorkits des kalifornischen Kompressorsystemhersteller Kraftwerks übernommen haben, gibt es die Kompressorkits für den Camaro L99 (Automatik) und den LS3 (Schaltgetriebe) zum Selbsteinbau im Online-Shop.



Der komplette Einbau mit individueller Abstimmung auf dem Leistungsprüfstand kann nun auch direkt in den Hünfelder Hallen von Kraftwerk vorgenommen werden. Die Einbauzeit beträgt circa sieben Arbeitstage.



Nach der Umrüstung steigert der Camaro L99 das Fahrvergnügen um etwa 140 PS und 140 Nm. Der Camaro LS3 bringt dann circa 150 PS und 150 Nm mehr auf die Straße. Ein elektrisierendes Erlebnis, ohne Zweifel.









http://www.kraftwerk.cc



18.09.2016

