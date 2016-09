Das neue Rentner-Handbuch ist da!

Mit diesem Buch bekommen der "Neu-Rentner", der "künftige Rentner" und die derzeitigen "Rentner-Lehrlinge" wichtige Informationen und Tipps, wie sie eine künftige Altersarmut vermeiden können. Die Informationen in humorvoller Gesprächsform machen die dröge Materie für jedermann leicht verständlich. Der Nutzwert wird gesteigert, durch zahlreiche eingestreute Fachaufsätze des Autors. Das Buch ist ein "Muss" für alle, die sich derzeit durch die Politik verunsichert fühlen. Die gute Botschaft: "Null-Zins" muss nicht sein und wenn der Euro ersetzt wird, sind die Leser dieses Buches gut gewappnet.





(firmenpresse) - Hattenhofen,18.09.2016: Der Finanzlotse und Autor Karl Vogt aus Hattenhofen hat ein neues „etwas anderes“ Rentner-Handbuch geschrieben. Ohne „Fachchinesisch“ liefert der erfahrene Finanzlotse konkrete Vorschläge, wie man in unseren Tagen die wirtschaftliche Seite des Rentnerlebens optimal organisiert. Das geht von der rechtlichen Sicherheit (Vollmachten und Verfügungen) über die Existenzsicherung (Versicherungen) bis hin zu Anlage- und Auszahlungs-Strategien. Der politisch-wirtschaftliche Hintergrund wird dabei ausführlich erläutert, und brennende Fragen werden angesprochen, wie: „Wird der Euro crashen?“, „Fällt Europa auseinander?“, „Warum gibt es keinen Zins mehr?“ und: „Wo kann und sollte man trotzdem noch 5% und mehr erzielen?“ Der Autor beantwortet diese Fragen nicht mit plumpen Allgemeinplätzen sondern liefert ausführlich begründete Herleitungen, die häufig in der Empfehlung münden, sich von einem qualifizierten Fachmann ausführlich individuell beraten zu lassen. Das vorliegende Buch kann dazu eine nützliche Grundlage für eine erfolgreiche Beratung sein. Jeder Leser nimmt an einer humorvollen Unterhaltung von sechs Neurentnern teil, welche die gleichen Fragen bewegen, wie ihn selbst. Fachlich qualifizierte Darstellungen thematischer Schwerpunkte erfolgen durch den Kunstgriff „eingestreuter Fachartikel und Merkblätter“. In der Tat „ein etwas anderes“ Rentner-Handbuch für Leser ab dreißig.





