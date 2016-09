Schöner Rasen ohne langes Warten

Der Herbst naht: Wer seinen Garten mit frischem Grün rundum erneuern will, kann jetzt damit beginnen.

MH Rollrasen - Ihre Experten für Fertigrasen in jeder Gartensituation

(firmenpresse) - Nicht selten ist der eigene Garten nach dem Sommer angeschlagen: Grillpartys, Planschbecken, Fußballspielen, heftige Regengüsse und lange Hitzeperioden können dem grünen Teppich zusetzen. Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, seinen Rasen zu erneuern, der kann die milden Herbsttage für die Gartenarbeit nutzen. Es gibt zwei Möglichkeiten einen Rasen neu anzulegen. Wer Geduld und Zeit mitbringt, kann ganz klassisch Rasensamen säen und warten bis die feinen Halme zu einem dichten, grünen Teppich verwachsen. Dies kann Monate dauern und mehrmaliges Nacharbeiten ist erforderlich. Zusätzlich dazu darf der junge Rasen nicht betreten werden. Wer Kinder im Haus hat, kann auf den Garten aber kaum länger verzichten. Doch nicht nur Kinder könnten das Wachstum des Rasens frühzeitig beeinträchtigen. Auch Vögel und Nagetiere picken sich die delikaten Grassamen gerne direkt vom Erdboden und verursachen somit kahle Stellen. Mühsames Nachsäen ist die Folge.



Die Alternative dazu ist Rollrasen. Stressfrei und bequem wird der Rollrasen wie ein Teppich über den präparierten Boden verlegt und ist in innerhalb weniger Wochen einsatzbereit. Dies ist möglich, weil ein Rollrasen zum Zeitpunkt der Lieferung schon 12 bis 15 Monate Wuchs hinter sich hat. Seine Verwurzelung ist so stark ausgebildet, dass er sich innerhalb der ersten 14 Tage mit dem Erdreich verbindet. Ein weiterer Vorteil ist, dass Rollrasen zu fast jeder Jahreszeit verlegt werden kann. Somit fällt das Warten auf die optimale Bodentemperatur weg.



Wichtig ist, dass der Rasen den Bedürfnissen und Anforderungen seiner Nutzer entspricht. Für schattige Gärten mit vielen Bäumen empfiehlt sich ein sogenannter Schattenrasen. Er zeichnet sich durch dünne Halme und dichten Wuchs aus. Diese Rasensorte ist sehr strapazierfähig und wächst leicht nach. Ein Rasen, der auch bei ständiger Sonneneinstrahlung satt und grün bleiben soll, benötigt eine besonders tiefe Verwurzelung und dichtes Volumen. Für Familien mit Hund und Kindern, die wenig Schatten im Garten haben, bietet sich dieser Sport- und Spielrasen an.





Egal, ob man einen schattigen oder sonnigen Garten sein eigen nennt, einen Sport- oder Spielrasen benötigt oder sich einfach mehr Informationen zum Thema Rollrasen holen möchte: auf der Website von MHRollrasen ist dies unter www.mhrollrasen.de möglich. Geliefert und verlegt kann übrigens ganzjährig werden und die Beratung dazu erfolgt ebenfalls prompt.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mhrollrasen.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Verlegung von Rollrasen, auch Fertigrasen genannt, ist einfach und zeitsparend! Zum einen fallen bei der Verwendung von Fertigrasen lange Vorbereitungszeiten für die Aufbereitung der Erde, für das Ansäen und schließlich für die Keimung der Grassamen weg. Zum anderen erleben Sie bei der Verwendung von Rollrasen eben keinen Saatgutverlust durch Vögel oder Nagetiere und vor allem: sie haben den schönsten Rasen und das sofort. Der saftig grüne Rollrasen wird Sie überzeugen - und Ihre Nachbarn richtig neidisch machen! Mit dem Fertigrasen von MHRollrasen sind Sie alle Sorgen los - alles, was Sie nach dem Verlegen noch tun müssen, ist, den Fertigrasen zu pflegen, als wäre es selbst angesäter Rasen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

MH Rollrasen

Leseranfragen:

Dahlbockums Hof 25, 59075 Hamm

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 18.09.2016 - 19:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1401515

Anzahl Zeichen: 2666

Kontakt-Informationen:

Firma: MH Rollrasen

Ansprechpartner: Michael Halboth

Stadt: Hamm

Telefon: +49-2381-489048



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.