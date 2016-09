DOROTHY BIRD - Cinematic Indie Pop Konzert

Dorothy Bird ist die Schöpfung der Berliner Sängerin und Songwriterin Julia Fiebelkorn. Am 20. September live zu sehen im ART Stalker in Berlin Charlottenburg.

(firmenpresse) - Dorothy Bird ist die Schöpfung der Berliner Sängerin und Songwriterin Julia Fiebelkorn. Ihre Lieder verbinden unterschwellig naive Wunder mit der delikaten Intimität des Alltäglichen – handgemachter, poetischer und gefühlvoller Cinematic Indie Pop erkundet die Schönheit und Fragilität des menschlichen Wesens. Die Band ist frei ohne Drums und genießt ihre dynamischen Wellen - mit dem Cello mal als zweiter Stimme, mal als Rhytmuselement und einem breiten umarmenden Bass. Jede Komposition wird durch lyrische Tiefe und besondere, gemeinsam erarbeitete Arrangements der Band mit warmer und purer Stimme, Keys, Cello, Bass und gelegentlich Bariton Ukulele und Gitarre getragen. Die Songs sind ernst, aber nicht schwer. Die Komplexität des Lebens schwingt immer mit.



Julia Fiebelkorn – vocals/keys/uke

Natasha Jaffe – cello

Sven Mühlbradt – bass

Neno John - guitar



http://dorothybird.de/

https://www.facebook.com/dorothybirdmusic



https://soundcloud.com/dorothy-bird/sets/dorothy-bird

https://www.youtube.com/watch?v=ijb2LgSREq0

https://www.youtube.com/watch?v=Ad7DgQIhen4



Dienstag 20. September 2016

Beginn: 21 Uhr

Vorverkauf: 6,-€ / Abendkasse: 8,50 € / Studenten: 3,- €



Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de





Kommentare zur Pressemitteilung