Im Herbst noch an neue Schilder denken

Egal ob Türschild, Hängeschild oder Piktogramm: Wer sich leicht zurechtfindet, der fühlt sich wohl. Schilder erfüllen viele Zwecke - ein kleiner Überblick.

Türschilder von SCHILDER Systeme - modern und vielseitig

(firmenpresse) - Schlicht, elegant und funktional - so soll die Beschilderung im eigenen Unternehmen sein. Früher wurden Schilder zum Beispiel auf Email oder Eisenbleche gedruckt, heute können mit unterschiedlichsten Fertigungstechniken Schilder aus Alu oder Glas, beleuchtet oder unbeleuchtet, Kunden und Mitarbeitern den richtigen Weg weisen. Wegweiser und Schilder sorgen für Klarheit und vermeiden Frust. Dies kann vor allem in großen Gebäuden oder auf Ämtern wichtig sein. Beispielsweise gibt es Schilder und Türschilder mit Schiebeelementen, die anzeigen, ob der entsprechende Mitarbeiter verfügbar ist. Ungewollter Zutritt in Büros und Besprechungsräume kann so vermieden werden.



Auch Piktogramme sind gängig und vermitteln durch eine einfache grafische Darstellung unmissverständlich Information - auch über Sprachbarrieren hinweg. Man kennt sie etwa von Toilettenbeschilderungen. Wenn es im Notfall um Sekunden geht, können richtig angebrachte Hinweise zu Fluchtwegen oder Feuerlöschern sogar lebensrettend wirken.



Besonders für Veranstaltungsorte wie Kongresszentren oder Büros, aber auch in Krankenhäusern, Hotels und bei Behörden eigenen sich am besten flexibel einsetzbare Schilder. Mit Hilfe von Texteinlegeblättern kann der Inhalt hinter dem Glas jederzeit mühelos ausgetauscht werden. Wer noch in diesem Jahr Anschaffungskosten steuerlich geltend machen will, der könnte im Herbst mit neuen Tür- oder Hinweisschildern im eigenen Unternehmen für mehr Orientierung sorgen.



Doch nicht nur im Firmenumfeld sind aussagekräftige und unmissverständliche Beschilderungen wichtig. Zu Hause kann ein Türschild für eine persönliche Note sorgen. Als Geschenksidee eigenen sich Türschilder ebenso. Wer also im Herbst zu einer Hochzeit eingeladen ist, kann das Brautpaar mit einem originellem Türschild überraschen. Der Inhalt des Schildes kann selbst gestaltet und zum Beispiel je nach Jahreszeit entsprechend ausgetauscht werden. Dieses Präsent eignet sich auch wunderbar für Unternehmensgründer.





Im Schilder Shop www.schild-schilder.de können Interessierte nachsehen, was zurzeit im Schilder-Bereich modern und schick ist und auch gleich bestellen.







http://www.schild-schilder.de/



Die SCHILDER Systeme GmbH ist Ihr Spezialist für Schilder aus Alu und Glas, für Büroschilder, Hotelschilder und Türschilder. In unserem Shop finden Sie sicher genau das Schild, das Sie suchen, vom Türschild bis zum Infoschild, vom Tischaufsteller bis zum Fluchtwegschild.



In unserem Schilder Shop finden Sie ein großes Angebot an Schildern zur Bandschutzkennzeichnung. Sämtliche Brandschutzschilder und Rettungshinweisschilder aus unserem Schilder Shop sind DIN EN ISO 7010-genormt!



Sie sind auf der Suche nach Schaukästen zur Präsentation Ihres Unternehmens und zur Information Ihrer Mitarbeiter? Wir sind Ihre Experten für Schaukästen - sowohl für den Innen- wie auch Außenbereich! In unserem Schildershop finden Sie Schaukästen zur Wandmontage oder zur freistehenden Verwendung - in verschiedenen Größen und Ausführungen!



SCHILDER Systeme GmbH

Salzburgerstraße 177, 5110 Oberndorf

Datum: 18.09.2016 - 19:20

Firma: SCHILDER Systeme GmbH

Ansprechpartner: Manfred Seeleitner

Stadt: Oberndorf

Telefon: +43_6272_4240



