Berliner Zeitung: Kommentar zur Berliner Politik nach den Wahlen zum Abgeordnetenhaus:

(ots) - Nie waren die Zeiten für gutes Regieren in Berlin

so günstig. Die Probleme sind erkannt. Die Chancen liegen auf der

Straße. Die wirtschaftlichen Bedingungen sind so gut wie in den

vergangenen Jahrzehnten nicht. Das Steueraufkommen steigt. Berlin ist

nicht mehr arm, es kann also den Mut aufbringen, nicht immer bloß

sexy sein zu wollen. Die nächsten fünf Jahre können darüber

entscheiden, ob aus Berlin ein wuchernder Moloch wird oder eine

gestaltete Metropole. Wir können Vorbild dafür sein, wie

unterschiedliche Kulturen gut zusammenleben, wie Flüchtlingen

geholfen und wie sie integriert werden können. Berlin kann eine Stadt

sein, in der man sicher und tolerant leben kann. Eine Stadt, die

seine Bürger da unterstützt, wo sie es brauchen und sie da in Ruhe

lässt, wo sie selbst zurechtkommen.







