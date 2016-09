RLD mit Neuen Lizenzen!

DANK NEUAUSRICHTUNG RLD WEITER AUF ERFOLGSKURS !

Der Pforzheimer Internetsender

(firmenpresse) - Pforzheim - das Pforzheimer Internetradio Radio Let’s Dance RLD (www.radio-letsdance.com) verspricht sich, dank neuer Lizenzen weiter auf Erfolgskurs zu bleiben!



Das verdeutlichte Radioinhaber und Geschäftsführer Markus Schuch mit seinem Bericht bei der Mitarbeitersitzung seinem Team!



Ganz nach dem Motto: Auch ein langer Weg beginnt mit dem ersten Schritt. So Markus Schuch



Radio Let’s Dance (www.radio-letsdance.com) war schon immer ein Innovatives Radio was außergewöhnliche Wege gegangen ist!



Ab. November 2016 wird RLD (Radio Let’s Dance) nicht nur übers Internet weltweit zu hören sein!



Nein auch mit einem Weltempfänger wird Radio Let’s Dance auf der ganzen Welt zu hören sein!



So brauchen die Hörer und Hörerinnen von RLD auch nicht im Urlaub auf Radio Let’s Dance zu verzichten! Natürlich erhofft man sich auch damit neue Hörer zu gewinnen!!



Derzeit wird auch im Hintergrund an neuen Konzepten und Präsentationen des Radios gearbeitet!



Um diese Megaherausforderungen zu bestreiten, werden noch Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen (Moderatoren/innen, Musikredakteure,Werbemitarbeiter/innen etc.) gesucht!



Es ist eine sehr große Chance für alle, so der Radioinhaber.



Bei Interesse E-Mail an Markus Schuch direkt : markus(at)radio-letsdance.com





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.radio-letsdance.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Am 15.10.2011 wurde Radio Let's Dance von Markus Schuch gegründet und auch erst Mals auf Sendung gegangen! Mit vielen Visionen hat man in der Welt des Internetradios viele Neue Konzepte geschaffen!

Dies ist eine Pressemitteilung von

Radio Let's dance

Leseranfragen:

Radio Let's Dance

Markus Schuch

Frankstr.85

75172 Pforzheim

E-Mail: markus(at)radio-letsdance.com

PresseKontakt / Agentur:

Radio Let's Dance

Markus Schuch

Frankstr.85

75172 Pforzheim

radio-letsdance(at)ok.de

Datum: 18.09.2016 - 19:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1401523

Anzahl Zeichen: 1443

Kontakt-Informationen:

Firma: Radio Let's dance

Ansprechpartner: Markus Schuch

Stadt: Pforzheim

Telefon: 01799908431



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 19.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 212 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung