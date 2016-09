Schweriner Volkszeitung: Schweriner Volkszeitung zu Wahlen in Berlin

(ots) - Geradezu mantrahaft haben die Wahlkämpfer der

großen Parteien in den letzten Tagen vor dem Urnengang in Berlin

einen Satz mit Verweis auf die Landtagswahl im Norden vor 14 Tagen

wiederholt: "Berlin ist nicht Schwerin". Ob das gestrige Ergebnis

nun die Folge des großen Weckrufs aus MV ist, bleibt jedoch

anzuzweifeln. Dafür hat die SPD ein viel zu schlechtes Ergebnis

erzielt. Noch nie haben 23 Prozent Wählerstimmen gereicht, um

einen Ministerpräsidenten bzw. Regierenden Bürgermeister zu stellen.

Fünf Prozent Verlust, das erinnert an Schwerin. Dennoch reicht es zum

Regieren - Glück gehabt. In Schwerin haben SPD und CDU in den

letzten Tagen beschlossen, gemeinsam weiter zu regieren. Mit Blick

auf Berlin kann man sich schön anschauen, wohin das führen kann, wenn

man seinen Politikstil nicht ändert. Immerhin zeigt das gestrige

Wahlergebnis, dass es noch Machtoptionen jenseits der großen

Koalition gibt. Rot-Grün-Rot kann funktionieren, siehe Thüringen.

Aber es wird nicht einfacher an der Spree.







